الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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حجار: لم يتم تمويل البطاقة التمويلية لهذا السبب

منذ 6 دقائق
هيكتور حجار

هيكتور حجار

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أشار ​وزير الشؤون الاجتماعية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​، ​هيكتور حجار​، الى أن “برنامج (أمان) هو للعائلات الاكثر اكثر فقرا في ​لبنان​، وتستفيد منه 150 الف عائلة وقد استفاد منه لغاية اليوم ما يقارب 61400 عائلة”.

ولفت حجار، في حديث إذاعي، الى أن “برنامج ​البطاقة التمويلية​ هو للعائلات التي فقدت يسرها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن المشكلة ان التمويل لهذه البطاقة لم يتم تأمينه فالقرض من قبل صندوق النقد مشروط بعدد من الشروط التي لم نستطع تطبيقها حتى الساعة”.

وأوضح أن “الزيارات من قبل ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ للعائلات التي قدمت طلباتها ما زالت مستمرة، واذا كان هناك شكوى موضوعية من قبل المواطنين الاتصال على الرقم 1747 لتقديم الشكوى”، لافتاً الى أن “الرقم 1747 مرتبط بسنترال الحمرا الذي يتم اطفاؤه احيانا بسبب فقدان مادة المازوت ما قد يؤدي الى خروجه عن الخدمة في بعض الاوقات”.

وأكد “أننا نحن نشعر بمشكلة الناس ونطلب منهم التعاون معنا، وانا منفتح على اي ملاحظة”.

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