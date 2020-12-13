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حمدوك يصل أثيوبيا في زيارة رسمية تستمر ليومين

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، عن زيارة رسمية تستمرّ يومين ، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .

وتأتي هذه الزيارة في ظل لجوء حوالي 50 ألفا فروا من القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان.

وكتب حمدوك على حسابه بموقع ”تويتر“: ”وصلت صباح اليوم (الأحد) إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء أبي أحمد“. وأضاف: ”أتطلع لنقاشات بناءة حول القضايا السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، وللتنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الشقيقين والمنطقة“.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء السوداني، بأن الوفد الذي يرافقه مؤلف من: وزير الخارجية المكلف، ومدير جهاز المخابرات العامة، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الاستخبارات العسكرية.

ومطلع الشهر الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشنّ عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في شمال إثيوبيا؛ ردا على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الإثيوبي، على حد قوله.

ومنذ ذلك الحين، تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان، حيث بلغ عددهم وفق الأمم المتحدة حوالي خمسين ألف لاجئ، يعيشون حاليا في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي.

ويعاني الفارون من نقص في المواد الغذائية والخدمات الصحية.

ويقع إقليم تيغراي الإثيوبي على الحدود مع ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين.

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