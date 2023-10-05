خطوات "هامة" من غوغل لمكافحة البريد الإلكتروني العشوائي

يعتبر البريد الإلكتروني العشوائي من أكثر إزعاجًا لمستخدمي البريد الإلكتروني، ومع ذلك، تتطلع غوغل إلى إصلاح ذلك من خلال إجراءات حماية البريد الوارد الجديدة.

ففي تدوينة حديثة، أعلنت غوغل عن متطلبات جديدة للأشخاص الذين يرسلون رسائل بريد إلكتروني مجمعة.

بدءًا من فبراير 2024، سيُطلب من أي شخص يتطلع إلى إرسال أكثر من 5000 رسالة إلى عناوين جيميل “Gmail” في يوم واحد القيام ببعض الأشياء الإضافية. سيحتاج المرسل إلى مصادقة البريد الإلكتروني – وهو ما تقول غوغل إنه سيغلق الثغرات التي يستغلها عادةً المهاجمون الذين يسعون إلى تهديد مستخدمي البريد الإلكتروني.

ستتضمن المصادقة اتباع أفضل الممارسات الموصى بها من غوغل ، مثل استخدام مصادقة DKIM أو نظام التعرف على هوية المرسل (SPF) لنطاق بريدك الإلكتروني.

سيُطلب من المرسلين المجمعين أيضًا إعداد خيار إلغاء الاشتراك للمستلمين بنقرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ غوغل في فرض “حد واضح للرسائل غير المرغوب فيها” لمنع مستلمي جيميل من التعرض لوابل من الرسائل غير المرغوب فيها. قالت الشركة إن حد البريد العشوائي الخاص بها هو “الأول في الصناعة” وسيؤدي إلى تلقي مستخدمي جيميل لرسائل بريد عشوائي أقل في البريد الوارد.

سيستفيد مستخدمو ياهو (Yahoo) أيضًا من الإجراءات الجديدة لمنع البريد العشوائي. تقول غوغل إنها قامت بتجنيد ياهو (الشركة الأم لـ Engadget) لتنفيذ نفس التغييرات في أوائل العام المقبل.

على مر السنين، كانت شركة غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى تكافح مرسلي البريد العشوائي الذين يرسلون رسائل بريد إلكتروني للاحتيال على المستخدمين المطمئنين. يرتفع مستوى مرسلي البريد العشوائي باستمرار، مما يعني أنه يتعين على جوجل الاستمرار في ابتكار طرق جديدة لحماية مستخدميها.

وأوضح نيل كوماران، مدير منتجات غوغل، أن “هذه التغييرات تشبه ضبط عالم البريد الإلكتروني، ومن خلال إصلاح بعض الأشياء تحت الغطاء، يمكننا الحفاظ على تشغيل البريد الإلكتروني بسلاسة. ولكن، تمامًا مثل عملية الضبط، لا يعد هذا تمرينًا لمرة واحدة. إن الحفاظ على البريد الإلكتروني أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام وخاليًا من البريد العشوائي يتطلب تعاونًا ويقظة مستمرة من مجتمع البريد الإلكتروني بأكمله.

وأضاف: في حين أنه كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه التغييرات منذ سنوات، فمن الجيد أن نرى شركات التكنولوجيا الكبرى لا تزال تتخذ إجراءات استباقية بشأن سلامة المستخدمين. ليس هناك من ينكر أن رسائل البريد الإلكتروني العشوائية قد خرجت عن نطاق السيطرة. لقد رأينا عددًا كبيرًا جدًا من التقارير عن تعرض أشخاص، وخاصة كبار السن، للاحتيال للحصول على آلاف الدولارات بعد الرد على رسالة بريد إلكتروني من أحد الأمراء أو النقر فوق رابط من محتال استرداد الأموال. أما فيما يتعلق بما إذا كانت إجراءات غوغل الجديدة ستؤدي إلى تحسين الوضع الحالي، فعلينا فقط أن ننتظر ونرى. من المحتمل أننا سنضطر إلى التعامل مع البريد العشوائي طالما أن البريد الإلكتروني موجود، ولكن على الأقل قد تمنع هذه الإجراءات وصوله إلى صندوق البريد الوارد الرئيسي لدينا.