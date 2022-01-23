دبوسي: توافق على فتح قناة إتصال يومية بين غرفة طرابلس وغرفة بغداد

عقد رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بغداد فراس رسول الحمداني، حيث جرى البحث في السبل الآيلة لتطوير التبادل التجاري، وتقديم التسهيلات أمام رجال الأعمال والصناعيين والتجار في لبنان والعراق سواء في تأمين التواصل في ما بينهم أو تزويدهم بكل المعلومات التي يحتاجونها للاتصال بالشركات وعقد الاتفاقات.

وقد توافق دبوسي والحمداني على فتح قناة إتصال يومية بين غرفة طرابلس وغرفة بغداد، بهدف تطوير العلاقات، وكذلك تفعيل التعاون على إنجاح معرض “صنع في العراق” الذي تم التوافق بين الوزيرين بوشيكيان والخباز على إقامته والذي ستقدم له غرفة طرابلس الكبرى كل التسهيلات الممكنة لانجاحه.

ورحب الحمداني بالرئيس دبوسي على أرض العراق مشيدا بـ”الحضور الكبير والمؤثر لغرفة طرابلس الكبرى في هذه المنطقة، سواء من خلال ديناميكية رئيسها أو عبر مشاريعها الداخلية والخارجية التي تهم قطاعات عدة في الوطن العربي ولدى كثير من دول العالم”.

ورد دبوسي مؤكدا “الانفتاح الكامل لغرفة طرابلس الكبرى على العالم”، مشددا على “أهمية التواصل اليومي القائم مع العراق والذي من شأنه أن يساهم في تفعيل التعاون بين القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين البلدين”، لافتا الى أن “القطاع العام في لبنان قد يكون يعاني من الضعف في الوقت الحالي، لكن القطاع الخاص لطالما عمل على سد العجز وقدم قصص نجاح في لبنان وفي كل أنحاء العالم، وما النجاحات التي يحققها اللبنانيون في بلاد الانتشار الا خير دليل على ذلك”.

الى ذلك، أشار بيان لغرفة طرابلس الى أن زيارة دبوسي الى العراق للمشاركة في إفتتاح معرض “صنع في لبنان” الذي أقيم في بغداد برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الصناعة جورج بوشيكيان وحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي عزيز الخباز، أعطت دفعا قويا لتأسيس شراكة إقتصادية جديدة بين القطاعين العام والخاص اللبناني والعراقي، وفتح آفاق التعاون وتجاوز المصاعب التي يشهدها القطاع العام في البلدين”.