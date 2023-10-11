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رداً على استمرار تهجير المدنيين.. ضربات صاروخية كبيرة على عسقلان المحتلة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2023 2:42 مساءً
مركبات مشتعلة أثناء إطلاق صواريخ من قطاع غزة في عسقلان

مركبات مشتعلة أثناء إطلاق صواريخ من قطاع غزة في عسقلان (رويترز)

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أعلنت “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، اليوم (الأربعاء)، أنها وجهت ضربة كبيرة بمئات الصواريخ إلى مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، ما تسبب بأضرار كبيرة وإصابات رداً على تهجير المدنيين.

من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابات إثر القصف الصاروخي في عسقلان، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء عسقلان وأسدود شمال قطاع غزة.

وحذرت حركة حماس من أنها ستواصل قصف عسقلان إذا لم توقف إسرائيل تهجير المدنيين في غزة. وأضافت حماس في بيانها بالقول: “سنواصل قصف عسقلان حتى تهجير سكانها ثم سننتقل لاستهداف مدينة أخرى”.

وكانت كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في وقت سابق، استهداف تل أبيب وهرتسليا وبئر السبع بقصف صاروخي. وبحسب بيان الجناح العسكري لحماس عبر قناته على “تيلغرام”، جاء قصف هذه المدن رداً على هجمات الجانب الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

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