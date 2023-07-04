رطوبة وحرّ.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً خلال الفترة الصباحية والمسائية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في المناطق الجنوبية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحياناً.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًّا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الخميس: غائم جزئيًّا من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وفي المناطق الجبلية، يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات خصوصاً الشمالية مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً.

الجمعة: غائم جزئيًّا مع ارتفاع طفيف في درجات على الساحل بينما تبقى من دون تعديل على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات الشمالية، مما يؤدي إلى سوء في الرؤية أحياناً.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 20 إلى 36 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء محلياً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,32.

– ساعة غروب الشمس: 19,53.