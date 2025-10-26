روبوت منزلي صيني اقتصادي يحاكي البشر بسعر 1400 دولار

كشفت شركة نوتيكس روبوتيكس الناشئة في بكين عن روبوتها المنزلي الشبيه بالبشر باسم “Bumi”، الذي يبلغ سعره حوالي 10,000 يوان، أي ما يعادل 1,400 دولار. ويقدّم هذا السعر روبوتًا مخصصًا للاستخدام المنزلي والتعليم، مقارنة بسعر هاتف ذكي متطور.

يبلغ ارتفاع “Bumi” حوالي متر واحد ووزنه نحو 12 كيلوغرامًا، وهو قادر على المشي والرقص، كما يوفر واجهة برمجة لتنفيذ مهام تعليمية وإبداعية. وتخطط الشركة لطرحه للطلب المسبق في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت نوتيكس قد برهنت على خبرتها من خلال مشاركتها في أول سباق نصف ماراثون عالمي للروبوتات بنموذجها “N2″، الذي أكمل السباق ضمن أربعة روبوتات متنافسة. وبسعره المنخفض، يتفوق “Bumi” على روبوتات أخرى مثل “R1″ من يونيتري الصينية، الذي يبدأ سعره من 5,900 دولار، و”أوبتيموس” من تسلا، الذي كان سعره التقديري 20 ألف دولار.