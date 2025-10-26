الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روبوت منزلي صيني اقتصادي يحاكي البشر بسعر 1400 دولار

منذ 21 دقيقة
روبوت Bumi

روبوت Bumi

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة نوتيكس روبوتيكس الناشئة في بكين عن روبوتها المنزلي الشبيه بالبشر باسم “Bumi”، الذي يبلغ سعره حوالي 10,000 يوان، أي ما يعادل 1,400 دولار. ويقدّم هذا السعر روبوتًا مخصصًا للاستخدام المنزلي والتعليم، مقارنة بسعر هاتف ذكي متطور.

يبلغ ارتفاع “Bumi” حوالي متر واحد ووزنه نحو 12 كيلوغرامًا، وهو قادر على المشي والرقص، كما يوفر واجهة برمجة لتنفيذ مهام تعليمية وإبداعية. وتخطط الشركة لطرحه للطلب المسبق في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت نوتيكس قد برهنت على خبرتها من خلال مشاركتها في أول سباق نصف ماراثون عالمي للروبوتات بنموذجها “N2″، الذي أكمل السباق ضمن أربعة روبوتات متنافسة. وبسعره المنخفض، يتفوق “Bumi” على روبوتات أخرى مثل “R1″ من يونيتري الصينية، الذي يبدأ سعره من 5,900 دولار، و”أوبتيموس” من تسلا، الذي كان سعره التقديري 20 ألف دولار.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

المزيد من غير مُصنف

أ ف ب عن الرئيس الفنزويلي: لدينا 5 آلاف صاروخ مضاد للطائرات للتصدي للتهديدات الأمريكية
سيارة تابعة للصليب الأحمر تنقل جثث الرهائن الذين كانوا محتجزين في غزة، بعد أن سلمتهم حركة حماس في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في مدينة غزة، 15 أكتوبر 2025. رويترز
مكتب نتنياهو يؤكد "هوية" رهينة أعيدت رفاته الجمعة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا
النزوح السوري بين رجي وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين

الأكثر قراءة

الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ غارة جوية على منزل في بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد
تصعيدٌ يُنذر بالأسوأ... وكيف يقرأ "الثنائي" التّهديد بالحرب؟
مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
وليد جنبلاط: نريد علاقات طبيعية مع سوريا.. والعدالة أولاً في السويداء