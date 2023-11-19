روسيا: أجلينا أكثر من 550 مواطنا من غزة حتى الآن

قالت وزارة الطوارئ الروسية (الأحد 19-11-2023) إنه تم إجلاء أكثر من 550 مواطنا روسيا، بينهم 230 طفلا، من قطاع غزة منذ بدء العملية قبل أسبوع.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق الرسائل تيليغرام أن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا بالفعل إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر أمس السبت على متن رحلة خاصة من مصر.

وتواجه عملية الإجلاء المحدودة، التي بدأت في الأول من نوفمبر تشرين الثاني، لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل إلى مصر، صعوبات. وقد تم إيقافها عدة مرات بسبب عمليات القصف التي قال موظفو الإغاثة إنها أصابت أو استهدفت قوافل طبية.

في السياق، قالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنها قادت فريقا إنسانيا لزيارة مستشفى الشفاء في شمال غزة أمس السبت لتقييم الوضع هناك.

وضم الفريق خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها “منطقة موت”.

وكانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة. وجاء في بيان المنظمة أن الفريق شاهد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك.