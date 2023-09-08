زيلينسكي يكشف سبب بطء الهجوم المضاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبديا أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف: “إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد”، منددا أيضا بـ”عمليات تصبح أكثر تعقيدا وبطئا، سواء في ما يتعلق بالعقوبات أو بإمدادات الأسلحة” الغربية.

وأضاف زيلينسكي أن الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر في أوكرانيا سيحقق مكاسب أسرع في الجنوب والشرق إذا تلقى الجيش الأوكراني أسلحة أشد فتكا.

وتأمل كييف بتحقيق اختراق وشيك للخطوط الروسية في الجنوب، على الرغم من أن المكاسب التي حققتها حتى الآن في هجومها المضاد الذي شنته في يونيو، ضئيلة مقارنة بالمساحة التي تم احتلالها.

ويأتي ذلك فيما قامت روسيا ببناء شبكة ضخمة من حقول الألغام والخنادق والفخاخ المضادة للدبابات لإبطاء تقدم الأوكرانيين.

وتطالب أوكرانيا بمزيد من المساعدات العسكرية الغربية، في وقت أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من كييف، الأربعاء، عن مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار.

كذلك، وعدت واشنطن هذا الأسبوع بتزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضّب، وهي خطوة وصفها الكرملين بـ”أخبار سيئة للغاية”.

وزوّدت الولايات المتحدة أوكرانيا بأكثر من 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وتسيطر روسيا على نحو 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها لأراضيها في 2014 ومساحات شاسعة من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا استولت عليها في 2022.