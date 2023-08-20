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بعد اتباعه تعليمات google maps.. سائق شاحنة يعلق بين مبنيين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2023 1:35 مساءً
سائق شاحنة يعلق بين مبنيين

سائق شاحنة يعلق بين مبنيين

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وجد سائق توصيل من أمازون نفسه في مأزق بسبب تردد الأقمار الاصطناعية الذي يساعده في توجيهات الطريق لقيادة شاحنته التي تزن 33 طناً في شارع ضيق للغاية في كورنوال، انكلترا.

وكان السائق يقود شاحنته على الساحل الشمالي عندما علق بين مبنيين مدرجين من الدرجة الثانية ، قبل الساعة 5 مساءً بقليل يوم الجمعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وسافرت الشاحنة على الطريق الرئيسي إلى القرية قبل أن تواجه مشكلة بين متجرين في تاون هيل.

و قال أحد السكان إن السائق أخبره أنه تبع التطبيق ووثق في ملاحته الفضائية.

وقال: لم يكن يسير إلى الوراء وظل يسير إلى الأمام، وبعد حوالي 25 دقيقة وخدوش متعددة أصابت الشاحنة، تمكن السائق من الخروج واكمال مساره.

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