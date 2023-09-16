ساينز يمنح فيراري مركز أول المنطلقين في سنغافورة

انتزع الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري مركز أول المنطلقين في جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت بعد تجارب تأهيلية كارثية لرد بول الذي يبدو سجله القياسي بالفوز في 15 سباقا متتالية يقترب من الانتهاء.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصد فيها ساينز مركز أول المنطلقين والثالثة لفيراري في أربعة سباقات.

وفشل ماكس فرستابن، متصدر بطولة العالم، في بلوغ الفترة الثالثة من التجارب مع زميله سيرجيو بيريز بعد أداء مخيب من رد بول.

وسيكون فرستابن في مهمة صعبة لتعزيز رقمه القياسي بتحقيق الفوز 11 على التوالي على حلبة الشوارع حيث من الصعب التجاوز عليها.

وتأهل السائق الهولندي البالغ عمره 25 عاما في المركز 11، لكنه ينتظر التحقيق في واقعتين مما قد يجبره على التأخر عدة مراكز أخرى عند الانطلاق.

وأبلغ فرستابن فريقه بعد الفترة الثانية من التجارب “إنها… صدمة، تجربة صادمة حقا”.

واحتل بيريز المركز 13 فيما سيكون سباقه 250 في فورمولا 1.

وفي غياب رد بول عن الفترة الثالثة، كانت المنافسة مفتوحة أمام الجميع، ونجح ساينز في خطف الصدارة بزمن دقيقة واحدة و30.984 ثانية.

وبدا شارل لوكلير سائق فيراري في طريقه للمركز الثاني لكنه فقده لصالح جورج راسل سائق مرسيدس بفارق 0.007 ثانية.

وسينطلق لاندو نوريس من المركز الرابع مع مكلارين وخلفه لويس هاميلتون سائق مرسيدس وكيفن ماجنوسن سائق هاس.

واحتل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن المركز السابع أمام إستيبان أوكون سائق ألبين ونيكو هولكنبرج سائق هاس.

وجاء النيوزيلندي ليام لوسون في المركز العاشر مع ألفا تاوري.

وتعرض لانس سترول سائق أستون مارتن لحادث في الثواني الأخيرة من الفترة الأولى مما تسبب في توقف التجارب وتأجيل بداية الفترة الثانية.

وخرج سترول من السيارة بدون إصابات، ونُقل إلى المركز الطبي للخضوع لفحوصات.