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شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل: انقطاع كامل لكافة الخدمات في غزة

منذ 44 ثانية
آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2023 8:56 مساءً
مشاهد من الدمار في غزة

مشاهد من الدمار في غزة

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قالت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل في بيان الاثنين إن خدمات الاتصالات انقطعت عن قطاع غزة بعد إصلاحها.

وأضافت “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة اخرى”.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة الخارجية القطرية إنها أوفت بتعهدها لدعم وكالة الأونروا بمبلغ 65.7 مليون ريال (18 مليون دولار) لعامي 2023 و2024.

وأوضحت الوزارة أنها عجّلت بالوفاء بتعهدها للأونروا لعام 2024 من أجل دعم الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا، وللمساهمة في سد الفجوة التمويلية للوكالة.

وذكرت أن قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع الأونروا عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية.

من جهته، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لقطر، قائلا إن مساهمتها تأتي في الوقت المناسب لأن الوكالة تمر بوقت حرج، وفق تعبيره.

ويذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر أرسلت قطر 37 طائرة محملة بـ1203 أطنان من المساعدات، تضمنت مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، بالإضافة إلى مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

    المصدر :
  • رويترز

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