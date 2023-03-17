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غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون عنها شيئاً؟

منذ 7 دقائق
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– سميّة محمد نزار درويش (من مواليد عام 1995، سوريّة الجنسيّة) التي غادرت بتاريخ 28-2-2023، منزلها الكائن في بلدة ضهر العين – الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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