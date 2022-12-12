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في البيرو.. رئيسة البلاد الجديدة ستطلب من الكونغرس تقديم موعد الانتخابات

منذ 53 دقيقة
خريطة البيرو

خريطة البيرو

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قالت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي (الاثنين 12-12-2022) إنها ستقدم للكونغرس مشروع قانون لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها بعامين في أبريل نيسان 2024، وسط توترات في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الأنديز بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو.

وأدت بولوارتي اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد عزل الكونجرس لكاستيو واعتقاله بسبب محاولته حل المجلس التشريعي لمنع التصويت على عزله.

وقالت بولوارتي في كلمة للأمة “قررت تقديم مشروع قانون للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة إلى أبريل نيسان 2024”.

وأضافت أنها ستقدم مشروع القانون في “الأيام المقبلة”.

جاء ذلك غداة مقتل شابين وإصابة أربعة في بيرو خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات عامة بعد الإطاحة بكاستيو.

وطالب المتظاهرون، والكثير منهم من أنصار كاستيو، منذ أيام بإجراء انتخابات في بيرو بدلا من السماح لبولوارتي بالبقاء في السلطة حتى عام 2026، وهو وقت نهاية ولاية كاستيو. كما دعا بعض المتظاهرين إلى إغلاق الكونجرس.

    المصدر :
  • رويترز

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