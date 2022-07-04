قرار زيادة أسعار الانترنت قنبلة موقوتة

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن قرار زيادة أسعار الانترنت هو قنبلة موقوتة، وقرار همايوني بإمكانه اشعال البلد وهو مخالف للمواثيق الدولية وهو يُشكل اكبر استفزاز للشعب. وقال: “الاتصالات هني حق من حقوق الانسان”.

وأضاف الخولي في حديث إذاعي: “يجب ان تكون هناك محاسبة قبل الاقدام على زيادة اسعار الاتصالات، هذا القطاع صُرفت عليه المليارات من جيوب اللبنانيين، ووزير الاتصالات بين يديه تقرير وهو مطلع على كل ملفات الفساد”.

ورفعت شركات الاتصالات والإنترنت في لبنان، الجمعة، أسعار خدماتها بنحو 5 أضعاف وذلك تنفيذاً لقرار سابق أصدرته وزارة الاتصالات.

وكانت الوزارة قررت في أيار الماضي، فرض هذه الزيادة على الأسعار على أن يبدأ تطبيقها في تموز الحالي.

وفي أواخر عام 2021، حذر وزير الاتصالات من انقطاع الاتصال والإنترنت في لبنان تدريجياً، بسبب الأزمة المالية في البلاد وشح الوقود.

ومنذ أكثر من عامين ونصف يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.