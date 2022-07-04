الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرار زيادة أسعار الانترنت قنبلة موقوتة

منذ 37 دقيقة
إنترنت

إنترنت

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن قرار زيادة أسعار الانترنت هو قنبلة موقوتة، وقرار همايوني بإمكانه اشعال البلد وهو مخالف للمواثيق الدولية وهو يُشكل اكبر استفزاز للشعب. وقال: “الاتصالات هني حق من حقوق الانسان”.

وأضاف الخولي في حديث إذاعي: “يجب ان تكون هناك محاسبة قبل الاقدام على زيادة اسعار الاتصالات، هذا القطاع صُرفت عليه المليارات من جيوب اللبنانيين، ووزير الاتصالات بين يديه تقرير وهو مطلع على كل ملفات الفساد”.

ورفعت شركات الاتصالات والإنترنت في لبنان، الجمعة، أسعار خدماتها بنحو 5 أضعاف وذلك تنفيذاً لقرار سابق أصدرته وزارة الاتصالات.

وكانت الوزارة قررت في أيار الماضي، فرض هذه الزيادة على الأسعار على أن يبدأ تطبيقها في تموز الحالي.

وفي أواخر عام 2021، حذر وزير الاتصالات من انقطاع الاتصال والإنترنت في لبنان تدريجياً، بسبب الأزمة المالية في البلاد وشح الوقود.

ومنذ أكثر من عامين ونصف يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.

    المزيد من غير مُصنف

    هيكتور حجار
    حجار: لم يتم تمويل البطاقة التمويلية لهذا السبب
    اتحاد المصارف العربية
    اتحاد المصارف العربية عن التضخم العالمي: لن يستمر أكثر من عامين
    أضرار أشعة الشمس على العين
    تحذير: العين قد تُصاب بحروقٍ شمسيّة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله