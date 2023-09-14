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قضى 11 يوماً على عمق 1000 متر.. أول تصريح صحفي لرجل الكهوف "مارك ديكي"

منذ 9 دقائق
مارك ديكي

مارك ديكي

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قال مستكشف كهوف أمريكي تم إنقاذه بعد أن حوصر تحت الأرض في جنوب تركيا لمدة 11 يوما إنه محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة رغم إصابته خلال أزمته بنزيف في الجهاز الهضمي وهو يبعد عن سطح الأرض 1040 مترا لكنه أكد اليوم الخميس أنه سيواصل استكشاف الكهوف.

وتمكنت الفرق من إنقاذ مارك ديكي (40 عاما) في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء بعد أن علق في كهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين. وتم نقله إلى مستشفى مدينة مرسين لتلقي العلاج.

وقال ديكي في مؤتمر صحفي بالمستشفى “أنا محظوظ حقا لأنني ما زلت على قيد الحياة. كان وقتا عصيبا”.

وتعاون أكثر من 150 منقذا من تركيا وكرواتيا وإيطاليا ودول أخرى لإنقاذ ديكي من ثالث أعمق كهف في البلاد، وأشار ديكي إلى أنه لم يفقد الأمل أبدا.

وقال “بالتأكيد سأواصل استكشاف الكهوف. هناك دائما مخاطر في كل جوانب الحياة وفي هذه المرة لم تكن الحالة الطبية الطارئة التي حدثت متوقعة على الإطلاق”.

وأضاف “هل سأعود لكهف موركا؟ أود ذلك”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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