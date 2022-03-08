قيومجيان لباسيل: "وقّف كذبك"

رداً على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق، ريشار قيومجيان عبر “تويتر”، قائلاً: “‏الخيانة إنت وعمّك”.

وتابع: “الطائف نتيجة حرب الإلغاء ضد المنطقة الحرة وحرب التحرير اللي عملها ضابط صغير بجيش الأسد الكبير”.

وأضاف: “شو خصنا اذا طلعتوا فاسدين والرئيس القوي فاشل وضعيف وفزيعة تين”. وقال: “القانون الارثوذكسي رفضوه السنة والدروز والشيعة وعند بكركي الخبر اليقين. حق الانتشار ينتخب ١٢٨ مش ٦. وقّف كذبك”.

الخيانة إنت وعمّك

الطائف نتيجة حرب الإلغاء ضد المنطقة الحرة وحرب التحرير اللي عملها ضابط صغير بجيش الأسد الكبير

شو خصنا اذا طلعتو فاسدين والرئيس القوي فاشل وضعيف وفزيعة تين

القانون الارثوذكسي رفضوه السنة والدروز والشيعة وعند بكركي الخبر اليقين

حق الانتشار ينتخب ١٢٨ مش ٦

وقّف كذبك https://t.co/dtL0gnq0XY — Richard Kouyoumjian (@RKouyoumjian) March 8, 2022

باسيل يهاجم جعجع

وكان ​باسيل​، أشار في تصريح سابق اليوم، الى أنّه “مش أوّل مرّة بيخون وبيتراجع”، معتبرا أنّ “​الميغاسنتر​، يعرف قيمته الاستراتيجيّة أهل الجبل والشّمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف أنّ إنشاءَه يسهّل ولا يؤخّر، “بس هو هيك”.

ولفت إلى أنّه “هكذا باع صلاحيّات رئيس الجمهوريّة بالطّائف وحارب الرّئيس القوي بصلاحيّاته، وهكذا خان ب​القانون الأرثوذكسي​ وضحّى بنوّاب الانتشار… سبحان الخالق”، في إشارة الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع.