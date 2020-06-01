كورونا..8 وفيات جديدة بالكويت وتسجيل 786 إصابة في عُمان

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أعلنت الكويت تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى تسجيل 8 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، أن عدد المصابين ارتفع إلى 27762 حالة، في حين صعد عدد الوفيات إلى 220 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، عن تعافي 1513 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الوزير، باسل الصباح، لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد ”كونا“، إن حالات التعافي الجديدة رفعت إجمالي حالات الشفاء في الكويت، إلى 12899 حالة.

سلطنة عمان تسجل 786 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطنة عمان، يوم الإثنين، تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 298 حالة لمواطنين.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.

وكانت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، أعلنت إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50% من موظفي كل جهة، ابتداء من الأحد.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، إن ”لرئيس الوحدة الحكومية اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض“.

ارتفاع إصابات “كورونا” في قطر إلى 58433

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة إصابة.

وأشارت الوزارة، إلى تعافي 3147 شخصًا من المرض، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 33437 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 40 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، تعود لأشخاص من العمالة الوافدة، كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.