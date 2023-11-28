الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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لوقف تدفق طالبي اللجوء.. فنلندا تغلق حدودها مع روسيا أسبوعين

منذ 18 دقيقة
خريطة توضح حدود فنلندا

خريطة توضح حدود فنلندا

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قالت الحكومة الفنلندية الثلاثاء إنها ستغلق حدودها بالكامل مع روسيا أمام المسافرين خلال الأسبوعين المقبلين في مسعى لوقف تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.

وأغلقت فنلندا الأسبوع الماضي جميع نقاطها الحدودية المتبقية باستثناء واحد في أقصى الشمال أمام القادمين من روسيا، لكن الحكومة قالت إن هذا أيضا سيغلق الآن ولن يسمح منه سوى بنقل البضائع.

وقال حرس الحدود الفنلندي إن نحو 900 طالب لجوء، من دول منها كينيا والمغرب وباكستان والصومال وسوريا واليمن، دخلوا إلى فنلندا هذا الشهر من روسيا، مشيرا إلى أن العدد في السابق لم يكن يتجاوز واحدا في اليوم.

ويعني القرار الأحدث السماح فقط بحركة الشحن بين البلدين.

    المصدر :
  • رويترز

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