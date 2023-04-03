ماذا تعرف عن التهاب اللفافة الأخمصية؟

يعرف الأطباء مرض التهاب اللفافة الأخمصية (plantar fasciitis) على أن أحد أكثر أسباب ألم “كعب القدم” شيوعًا، وهو التهاب في شريط سميك من الأنسجة التي تمتد عبر الجزء السفلي من القدم ويربط بين عظم العَقِب (كعب القدم) وأصابع القدم (اللفافة الأخمصية).

وبحسب الرابطة الألمانية لأطباء العظام، فإن أسبابه تتمثل في التقدم بالعمر، ‫البدانة، تشوهات القدم مثل القدم المسطحة أو المنحرفة وأطوال ‫الساق المختلفة.

كما قد يحدث الالتهاب نتيجة لفرط ممارسة الرياضة، أو بسبب ممارسة المهن التي تتطلب الكثير ‫من المشي أو الوقوف، إلى جانب استخدام الأحذية التي لا توفر دعما كافيا للقوس أو ذات ‫نعل شديد النعومة.

‫كما قد يرجع التهاب اللفافة الأخمصية إلى بعض الأمراض الروماتيزمية مثل ‫التهاب المفاصل التفاعلي أو التهاب الفقار اللاصق.

‫وتتمثل أعراض التهاب اللفافة الأخمصية في الشعور بألم في الكعب والخدر ‫(التنميل) والتورم واضطرابات المشي.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، والذي يشمل:

العلاج الدوائي كمسكنات الألم وأدوية الكورتيزون ‫

العلاج الطبيعي

الجبائر

العلاج بالموجات التصادمية

اللجوء إلى الجراحة في الحالات ‫الشديدة