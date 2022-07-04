الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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ما هدف حزب الله من إطلاق مسيرات فوق كاريش؟

منذ ساعة واحدة
حقل كاريش

حقل كاريش

اللواء
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قال مصدر مسؤول في حزب الله لـ”اللواء”: “ان هدف اطلاق الطائرات المسيرة كان الاستطلاع، والرسالة كانت: اذا كنا قادرين على الاستطلاع فوق كاريش يعني اننا قادرون على قصفه. لذلك أوقفوا التنقيب طيلة فترة المفاوضات”.

وأضاف: “في المعنى السياسي للرسالة، ان لبنان لا يمكن ان يقبل باستخراج اسرائيل النفط والغاز من دون حصول إتفاق نهائي بالمفاوضات يضمن حقوقه، ولا يقبل ان يُضيّع الاميركي والاسرائيلي الوقت ولا يرد جواباً شافياً وافياً حول المقترحات اللبنانية بحجة عدم وجود حكومة إسرائيلية حاليا، بينما التنقيب قائم”.

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