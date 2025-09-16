الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبيعات وقود السفن في الفجيرة بالإمارات تواصل الارتفاع في أغسطس

منذ 7 دقائق
ميناء الفجيرة

ميناء الفجيرة

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، مسجلة أعلى مستوى في أربعة أشهر.

ووفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر أغسطس آب بلغت 650502 متر مكعب بزيادة 1.5 بالمئة عن يوليو تموز.

وزادت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية 461865 مترا مكعبا في أغسطس آب بزيادة 6.1 بالمئة عن يوليو تموز.

أما مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت فتراجعت بعد أن سجلت أعلى مستوى في 18 شهرا، منخفضة 8.2 بالمئة إلى 188637 مترا مكعبا في أغسطس آب.

وتراجعت مبيعات الوقود عالي الكبريت مع تقلص الفارق السعري بين الوقود منخفض الكبريت والوقود عالي الكبريت في أغسطس آب، بعد اتساعه بشكل حاد في يوليو تموز.

ومع ذلك، قالت مصادر في السوق إن علاوات الوقود البحري منخفض الكبريت قد ارتفعت ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام في أوائل سبتمبر أيلول. ومن المتوقع أن تتقلص الإمدادات في الإمارات بشكل طفيف وسط تعطل لواردات النفط السوداني التي عادة ما تتجه إلى مصافي التكرير لإنتاج وقود بحري منخفض الكبريت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من غير مُصنف

بلدية الخيام
أهالي الخيام يحتجون على زيارة المبعوث الأميركي باراك
رسالة زوجة زيلينسكي لميلانيا ترامب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"هذه ليست لك".. رسالة زيلينسكا لميلانيا ترامب تذيب جليد العلاقات
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى
السفير المصري اتصل بقائد الجيش معزياً: مصر تدعم الجيش!

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر