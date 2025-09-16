مبيعات وقود السفن في الفجيرة بالإمارات تواصل الارتفاع في أغسطس

أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، مسجلة أعلى مستوى في أربعة أشهر.

ووفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس فإن إجمالي أحجام المبيعات لشهر أغسطس آب بلغت 650502 متر مكعب بزيادة 1.5 بالمئة عن يوليو تموز.

وزادت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت بما في ذلك زيوت الوقود منخفض الكبريت وزيوت الغاز البحرية 461865 مترا مكعبا في أغسطس آب بزيادة 6.1 بالمئة عن يوليو تموز.

أما مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت فتراجعت بعد أن سجلت أعلى مستوى في 18 شهرا، منخفضة 8.2 بالمئة إلى 188637 مترا مكعبا في أغسطس آب.

وتراجعت مبيعات الوقود عالي الكبريت مع تقلص الفارق السعري بين الوقود منخفض الكبريت والوقود عالي الكبريت في أغسطس آب، بعد اتساعه بشكل حاد في يوليو تموز.

ومع ذلك، قالت مصادر في السوق إن علاوات الوقود البحري منخفض الكبريت قد ارتفعت ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام في أوائل سبتمبر أيلول. ومن المتوقع أن تتقلص الإمدادات في الإمارات بشكل طفيف وسط تعطل لواردات النفط السوداني التي عادة ما تتجه إلى مصافي التكرير لإنتاج وقود بحري منخفض الكبريت.