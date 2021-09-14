محمد بن زايد يلتقي ماكرون في باريس

من المقرر أن يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غدًا الأربعاء، زيارة رسمية إلى فرنسا يلتقي خلالها الرئيس ماكرون.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، مساء اليوم الثلاثاء: ”يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غدًا الأربعاء، بزيارة إلى جمهورية فرنسا الصديقة“.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المقرر ”أن يبحث محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، وعددًا من القضايا والمستجدات في المنطقة“.