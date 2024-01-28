معالم سياحية بارزة في المملكة العربية السعودية.. تعرف على أبرزها

لم تزل المملكة العربية السعودية مغلقة أمام السياح حتّى وقتٍ قريب، ولا تزال مجهولة بالنسبة للعديد من المسافرين المحتملين، إﻻ أن اﻷمر بدا بالتغير بسرعة، فقد سجّلت البلاد نموًا بنسبة 56% في عدد الوافدين الدوليين في عام 2023 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO).

فما هي أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها داخل أراضي المملكة السعودية؟

في تقرير نشرته CNN وبسؤال بعض الزوار المنتظمين والسعوديين أنفسهم، من المشاهير إلى علماء الصواريخ، كانت الوجهات التي أجمعوا عليها هي التالية:

العلا

تقول المذيعة التلفزيونية السعودية ونجمة برنامج الواقع Dubai Bling من “نيتفليكس”، لجين عمران، إن موقع العلا التاريخي “ساحر حقًا”.

ويشتهر هذا المتحف الحي بالمساكن التاريخية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، والتكوينات الصخرية المثيرة، وبعض من أروع المناظر الطبيعية في السعودية.

وقالت عمران: “ليس هناك مكان مثلها على وجه الأرض، إنّها ساحرة حقًا”.

وأضافت أنّ “مستوى السلام والراحة في العلا لا مثيل له. إذا كنت من محبّي التأمل والاسترخاء، فإنّ العلا هي المكان المثالي. إنّها بعيدة عن صخب الحشود وصخب المدينة”.

وتأمل عمران أيضًا أن يستكشف الزوار الوجهات في جميع أنحاء المملكة ، والتي وصفتها بكونها “مترامية الأطراف”.

وبالنسبة لها، “تتمتّع كل منطقة بسحرها الفريد من حيث الطبيعة، والأجواء، والمأكولات، والعادا،ت والتقاليد”.

جدة التاريخية:

من أبرز تجارب أي زيارة إلى ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية هي التجول عبر الأزقة في حي البلد التاريخي، حيث تأتي المباني الحجرية المرجانية والخشبية القديمة فيه مع قصص رائعة.

وتأسس حي البلد في القرن السابع، وكانت في يومٍ من الأيام القلب النابض لمدينة جدة، وهي لا تزال وجهة بارزة.

وتُشير مي الديب، نائبة الرئيس الأول لدار “سوثبي” للمزادات في الشرق الأوسط، إلى أنّها شهدت تغييرات تحويلية في المملكة على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ودائمًا ما تتوجه مباشرةً إلى هذه المنطقة الرائعة عندما تكون في المدينة.

وقالت الديب: “جمال البلدة القديمة يكمن في أنّها تكاد تكون عالقة في الزمن، وتحكي قصة جدة كمدينة ساحلية، وبوتقة انصهار حقيقية، حيث توقف العديد من الأشخاص الذين أدّوا فريضة الحج، وصنعوا حياة ومنزلًا هناك”.

جزيرة النورس:

وقال الملاكم السعودي المحترف، زياد المعيوف: “لا يمكنك التحدث عن الجزر في المملكة العربية السعودية دون الحديث عن جزيرة سياحية جديدة مفضلة بين السياح، وجزيرة محلية عزيزة، وهي جزيرة النورس”.

وأضاف المعيوف: “أنا شخصياً أحب الذهاب على متن قارب مستأجر أو يخت أحد الأصدقاء والذهاب إلى جزيرة النورس بقدر ما أستطيع، وأوصي أي سائح بالقيام بالشيء نفسه!”.

ولفت المعيوف، المقيم في كاليفورنيا، إلى أنّه يستمتع بالهدوء الذي توفره الجزيرة الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال جدة، وقال أيضا: “أكثر ما أحبه عن جزيرة النورس ليس الجزيرة نفسها، بل المياه المحيطة بها”.

المعيوف أضاف أيضا: “قم بإيقاف اليخت أمام الجزيرة مباشرةً للاستمتاع بالمناظر والمياه طوال اليوم، إنّها حقًا قطعة من الجنة، وجوهرة مخفية حقيقية”.

مراقبة النجوم في عنيزة:

لا تزال مهندسة الطيران السعودية، مشاعل الشميمري، تشعر بالرهبة من الكثبان الصحراوية الرائعة حول عنيزة، وهي مدينة صغيرة شمال غرب العاصمة الرياض، والتي تنسب الفضل إليها في إلهام شغفها بالفضاء عندما كانت في السادسة من عمرها.

وأوضحت الشميمري: “أخذتني أمي إلى الكثبان الصحراوية في مزرعتنا في عنيزة ليلاً. كانت السماء مظلمة للغاية، وكل ما استطعت رؤيته هو أضواء النجوم في الأعلى. وقتها لم يكن هناك الكثير من التلوث الضوئي، وكل ما تراه هو طبقة سميكة من النجوم وكان الأمر آسرًا”.

كما أشارت إلى أنّ النظر إلى السماء تلك الليلة غيّر مجرى حياتها، كونه “حدد مسار مستقبلي لأصبح مهندسة طيران لتمكيني من استكشاف الفضاء، ومعرفة المزيد عن النجوم، وكوننا الغامض”.

والآن بصفتها مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة MISHAAL Aerospace، لا تزال الشميمري تزور المكان، وتدافع بفخر عن تراثها خلال عملها.

وقالت: “باعتباري عربية، فإن الاستكشاف جزء من حمضي النووي، والبحث عن المعرفة لتحسين فهمنا للكون هو الهدف الأسمى”.

سوق الزل بالرياض:

ذاع سيط المغنية “تام تام” المولودة في الرياض في جميع أنحاء العالم في عام 2014 بأغنيتها Gender Game التي شملت كلمات مؤثرة حول التحديات التي تواجه المرأة السعودية.

وأشارت “تام تام”، واسمها ريم التميمي، إلى أنّها تحب العودة إلى وطنها وزيارة وجهاتها المفضلة، بما في ذلك سوق الزل التاريخي في منطقة الديرة بالرياض.

وصرحت تام تام: “قد يكون سوق الزل مكاناً نموذجياً لاستقبال السياح في الرياض، لكن سوق الزل هو بصدق هو المفضل لدي لكونه أحد أقدم الأسواق التقليدية في المدينة”.

ومع تميّز ممراته المبلطة القديمة بأكثر من مئة عام من التاريخ، يشتهر السوق التقليدي بالمتاجر الصغيرة المليئة بالبخور، والعود، فضلاً عن مزاد التحف اليومي”.

ويرى حاتم العقيل، المؤسس السعودي لوكالة الاستشارات الفاخرة والإنتاج الإبداعي Authenticite، أنّ الدرعية الواقعة غرب الرياض تستحق الزيارة بالفعل.

وشرح أنّ “الدرعية هي مهد المملكة، ورمز لوحدة وجمال وصمود الأمة السعودية وشعبها”.

كما أضاف أنّها “تُعتبر أرض الملوك والأبطال نظرًا لأهميتها التاريخية، وقد خضعت للترميم بعناية لتوفّر للزوار فرصة للسير على خطى الأجيال الماضية، وتجربة التاريخ والثقافة السعودية في بيئة أصيلة”.

أملج:

بشواطئها الخلابة، والشعاب المرجانية المذهلة، والمياه الفيروزية الصافية، تتناقض أملج بشكلٍ صارخ مع المناظر الطبيعية الصحراوية الشهيرة في السعودية.

وغالبًا ما يتم الترويج للمنتجع الواقع على ساحل البحر الأحمر على أنّه “جزر المالديف السعودية”، كونه يقدم فرصة لممارسة الرياضات المائية والاستمتاع بالتجارب الثقافية.

وتعتير المصورة الوثائقية السعودية الأمريكية تسنيم السلطان هذه المنطقة الساحلية المنعزلة “ملاذًا للجمال الطبيعي، وتوفر مهربًا هادئًا من صخب المدينة وضجيجها”.

ووفقًا لها، “تجعله شواطئه النقية ومياهه اللازوردية جنة مخفية للباحثين عن الهدوء”.

وأضافت السلطان، التي أمضت السنوات الأخيرة في توثيق التغيرات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنّ جاذبية البلاد “تكمن في مزيجها الفريد من التقاليد، والكرم، والقصص الآسرة التي تنتظر من يكتشفها”.

وتابعت قائلةً: “مجتمعنا عبارة عن نسيج من الكرم، والتقاليد العربية الغنية، والالتزام العميق برواية القصص بأشكالها التي لا تُعد ولا تُحصى. دفء شعبنا، وعمق تراثنا الثقافي، والقصص النابضة بالحياة المنسوجة في كل جانب من جوانب الحياة تجعل من المملكة العربية السعودية وجهة استثنائية”.