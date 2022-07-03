معمل دير عمار خارج الخدمة... إليكم التفاصيل

أفادت معلومات صحفية بتوقف معمل دير عمار الحراري لانتاج الطاقة الكهربائية عند الساعه الرابعه والنصف فجر اليوم الأحد بشكل كامل.

واشارت إلى ان التوقف جاء بطلب من مديربة التنسيق في “كهرباء لبنان” من دون اعطاء اي اسباب، وبذلك يكون معمل دير عمار خارج الخدمة منذ ساعات الفجر الاولى.

وتخطت ساعات تقنين التيار الكهربائي في لبنان الـ22 ساعة، لا بل وصل الأمر إلى العتمة الشاملة التي غرقت بها مختلف المناطق على مدى أيام بعيد انتهاء الانتخابات النيابية، وذلك نتيجة عجز السلطات عن تأمين الوقود لتشغيل معامل الكهرباء، وزاد الطين بلّة رفع الدعم عن استيراد المحروقات الأمر الذي انعكس على فاتورة المولدات الخاصة التي قضت على مداخيل اللبنانيين.

وبعد أن جرّب اللبنانيون حلولاً عدة من القنديل إلى الشمعة والبطارية فالمولدات المنزلية، انتشرت ظاهرة المولدات الخاصة في الأحياء، التي بدأ نجمها بالأفول أمام أنظمة الطاقة الشمسية بسبب تكلفتها التي أصبحت لم تعد تحتمل.