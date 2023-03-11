السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معوّض: ما حصل في مباراة السلام زغرتا والصفاء مرفوض ومستنكر

منذ دقيقة واحدة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب ميشال معوض في حسابه الخاص عبر “تويتر” وكتب: ما حصل بالأمس في مباراة السلام زغرتا والصفاء على ملعب الأخير من اعتداءات وصولاً الى اطلاق رصاص باتجاه جمهور السلام أمر مرفوض ومستنكر.

وانتهت المباراة التي جمعت فريقي “السلام-زغرتا” و”الصفاء” على ملعب “الصفاء” في وطا المصيطبة، ضمن اطار “سداسية الهبوط في دوري الدرجة الاولى” بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق لم تمر بسلاسة وهدوء.

وبعد تسجيل “السلام” هدفه الاول، تم رشق الملعب بالحجارة من بعض الأسطح المجاورة للملعب كما انه تم اطلاق النار من قبل بعض المتواجدين على هذه الأسطح.

    المزيد من غير مُصنف

    بيتزا
    "البيتزا" مهددة بالاختفاء قريباً في بريطانيا.. اليكم السبب
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني اللبناني: تعرّضنا في تركيا لـ10 هزّات كبيرة!
    الأرجنتيني ليونيل ميسي
    ميسي يغيب من مواجهة سان جيرمان وموناكو.. ما السبب؟

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
    هزّة جديدة شعرت بها مناطق في لبنان وسوريا
    طقس لبنان
    المنخفض الجويّ يقترب.. انخفاض سريع في الحرارة وأمطار وثلوج!