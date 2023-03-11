معوّض: ما حصل في مباراة السلام زغرتا والصفاء مرفوض ومستنكر

غرّد النائب ميشال معوض في حسابه الخاص عبر “تويتر” وكتب: ما حصل بالأمس في مباراة السلام زغرتا والصفاء على ملعب الأخير من اعتداءات وصولاً الى اطلاق رصاص باتجاه جمهور السلام أمر مرفوض ومستنكر.

وانتهت المباراة التي جمعت فريقي “السلام-زغرتا” و”الصفاء” على ملعب “الصفاء” في وطا المصيطبة، ضمن اطار “سداسية الهبوط في دوري الدرجة الاولى” بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق لم تمر بسلاسة وهدوء.

وبعد تسجيل “السلام” هدفه الاول، تم رشق الملعب بالحجارة من بعض الأسطح المجاورة للملعب كما انه تم اطلاق النار من قبل بعض المتواجدين على هذه الأسطح.