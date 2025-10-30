الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025
|
عربي
English
Français
عربي
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
غير مُصنف
ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: فهم علاقة الخطط الأميركية بأحكام معاهدة حظر التجارب النووية ضروري
منذ 35 دقيقة
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من غير مُصنف
بورجيا أعلن من المركز الكاثوليكي البرنامج الرسمي لزيارة البابا ليو الرابع عشر إلى لبنان
روبوت منزلي صيني اقتصادي يحاكي البشر بسعر 1400 دولار
مكتب نتنياهو يؤكد "هوية" رهينة أعيدت رفاته الجمعة
الأكثر قراءة
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!