الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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موتورولا تكشف عن موعد الإعلان عن هاتفي Razr 2022 وX30 Pro

منذ 25 دقيقة
موتورولا

موتورولا

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حددت شركة موتورولا موعد جديد لعقد مؤتمر المقرر الإعلان فيه عن الإصدارات الجديدة من هواتف Razr 2022 وX30 Pro.

كانت شركة موتورولا قد حددت في السابق يوم 2 من أغسطس لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي، إلا أن الشركة قامت بإلغاء موعد الحدث دون أن تحدد موعد أخر للحدث.

وقد كشفت موتورولا عن خططها لعقد المؤتمر المرتقب في 11 من أغسطس الجاري، حيث أكد “GM Chen Jin” لكشف النقاب عن Moto Razr 2022، ويظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بتصميم يتضمن ساعة على غطاء الشاشة الخارجي.

ومن المتوقع أن تقدم موتورولا خلال الحدث هاتف Moto X30 Pro، أيضاً تشير التوقعات إلى أن تتوفر الإصدارات الجديدة للبيع مباشرة فور الإعلان عن الهاتفين بشكل رسمي.

 

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