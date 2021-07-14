ميريام عطالله لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الفنان الساعي للانتشار يقيم في لبنان

عرفت الفنانة ميريام عطالله من خلال الدراما السورية ضمن حدود بلدها، الى ان خاضت تجربة المشاركة في برنامج “ستار اكاديمي” بموسمه الاول ومن هناك انطلقت شهرتها نحو العالم العربي. قدمت خلال مسيرتها مجموعة من الاغنيات والمسلسلات وآخرها كان مشاركتها في مسلسل “طريق” الى جانب النجمين عابد فهد ونادين نسيب نجيم. قبل سنة وقعت ميريام عقدا مع شركة “العنود برودكشن” التي انتجت لها اكثر من عمل وآخره اغنية “كيف جاني” من كلمات والحان عماد شمس الدين فماذا تقول ميريام عطالله لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا التعاون والاصداء حول اغنيتها الجديدة؟

عطالله اعتبرت ان “كل الاختيارات التي صدرت منذ سنة حتى الان هي من اختيار المنتجة العنود معاليقي التي وقعت معها عقدا منذ سنة تقريبا واعتبر كل اختياراتها صائبة وعندما سمعت “كيف جاني” احببت كلماتها وتحديدا لانها باللون البدوي الذي اعتكف عن تقديمه المطربين ربما لصعوبة لفظ الكلمات” والحمد الله ردة فعل الناس تجاه الاغنية حلوة جدا والكليب اعجب المشاهدين لانه صور في الصحراء مع الماعز وهذه الاجواء كانت مرضية للجمهور.

وعن تعاونها مع المنتجة العنود معاليقي قالت “لم اوقع مع شركة انتاج طوال مسيرتي الفنية الا عندما خضت تجربة المشاركة في برنامج “ستار اكاديمي” الذي كان يحتم علينا توقيع عقد احتكار مع شركة “ستار سيستم” لمدة خمس سنوات لكن بعد ذلك كل ما قدمته كان من انتاج اشخاص واول مرة اوقع مع شركة متخصصة بكل العملية الانتاجية وهي العنود بروداكشن” واجتمعت مع العنود اكثر من مرة وحصل بيننا كيمياء واتفقنا على التعاون بعد فترة والحمد الله انا مرتاحة بالتعاون مع هذه الشركة وكل الاعمال الغنائية التي قدمناها معا لاقت نجاحا مميزا واعتبر سلسلة “تلك الايام”التي سجلت فيها مجموعة من الاغاني القديمة من اهم الاعمال الخالدة التي قدمتها للجيل الجديد الذي تعرُف على اغنيات لم يسمعها من قبل لكبار المطربين.

وعن مكان اقامتها اكدت ميريام انها ومنذ ان شاركت في “ستار اكاديمي” وهي تقيم في لبنان وتزور اهلها بين الحين والاخر في سوريا وتضيف “ان اي فنان يريد الانتشار والنجاح والدعم والاضواء لا بد انه يحتاج للاقامة في لبنان فالاعلام والاعلان متواجد فيه علما ان شهرتي في بداية الالفية الثالثة كانت جيدة في سوريا اذ قمت ببطولة مسلسلات سورية ومنها “مرايا” وعملت مع اهم المخرجين اما اخر عمل درامي شاركت فيه فكان “طريق” قبل ثلاث سنوات من انتاج “صباح اخوان” الذين تعاونت معهم ايضا في مسلسل “الهيبة” بالجزء الاول واتمنى ان اتعاون معهم مجددا لكن حاليا اصب كل اهتماماتي في مجال الغناء لان الدراما تحتاج الى تفرغ تام وهو غير وارد حاليا.. اما عن تحضيراتها الجديدة فتشير ميريام عطالله انها بصدد العمل على اكثر من اغنية بانماط موسيقية مختلفة ومنها اغنية بعنوان “اسمحلي قلك” وغدا الخميس سأقوم بتصويرها وهي باللهجة اللبنانية وتتابع “ارى ان سياسة اطلاق اغنيات منفردة اهم من اطلاق البوما كاملا لان مسألة بيع الاقراص المدمجة انتهت والجميع بات يعتمد على المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب.

واخيرا عن وجود علاقة بينها وبين زملائها في ستار اكاديمي تقول “نعم هناك تواصل مع عدد منهم ولدينا مجموعة على الواتساب نتواصل عبرها”.