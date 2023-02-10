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ميسي يغيب من مواجهة سان جيرمان وموناكو.. ما السبب؟

منذ ساعة واحدة
الأرجنتيني ليونيل ميسي

الأرجنتيني ليونيل ميسي

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تفاقمت أزمة الإصابات في باريس سان جيرمان بعد أن أكد النادي (الجمعة 10-2-2023) غياب ليونيل ميسي عن مواجهة موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي غدا السبت بسبب مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية.

ولعب ميسي مباراة كاملة خلال خسارة سان جيرمان 2-1 من أولمبيك مرسيليا في كأس فرنسا يوم الأربعاء، وسيسابق مهاجم الأرجنتين (35 عاما) الزمن للحاق بمباراة بايرن ميونيخ في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويفتقد النادي الباريسي بالفعل جهود المهاجم كيليان مبابي لأسبوعين مقبلين ما يعني غيابه عن المواجهة الأولى أمام بطل ألمانيا بعد إصابته في الفخذ الأسبوع الماضي.

وقال كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان في مؤتمر صحفي قبل لقاء الغد “بخصوص كيليان تحدثنا عن عدم جاهزيته لثلاثة أسابيع ويخضع للعلاج حاليا”.

وأضاف “شعر (ليو) بتعب عضلي، سيتدرب يوم الاثنين ومشاركته ليست مؤكدة أمام بايرن، نعرف مدى أهميته لنا، في غيابه سنلعب بطريقة مختلفة”.

وتابع “من المزعج الذهاب إلى موناكو دون ليو، تحدث الإصابات مع تعاقب المباريات نتيجة إقامة كأس العالم في منتصف الموسم، يتعين عليّ خوض مسيرة ناجحة مع انتظار تعافي المصابين”.

وسجل اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين عشرة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم.

وفي المقابل أكد جالتييه تعافي المدافع المغربي أشرف حكيمي من مشكلة بعضلات الفخذ الخلفية وجاهزيته للمباراة.

ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 54 نقطة من 22 مباراة بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا ثاني الترتيب، ويحتل موناكو المركز الرابع ولديه 44 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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