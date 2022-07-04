نحاس: المُداورة بالحقائب الوزارية ليست بالأشخاص بل بالنتيجة

قال النائب السابق نقولا نحاس إنّ “المُداورة في الحقائب الوزارية ليست بالأشخاص بل بالنتيجة، لأن رئيس الحكومة مسؤول عن حكومته وعندما يرى أن وزيراً لا يستطيع إدارة وزارته بالشكل المطلوب، فإنه من الطبيعي استبداله”.

وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، قال نحاس: “لا بدّ من أن يصل الشريكان في التأليف إلى حلّ وعندما تكون الخيارات ضيّقة فيجب الذهاب نحو الممكن وهو الحفاظ على التركيبة الحالية مع استبدال الوزراء الذين هناك خلاف معهم”.

وأضاف: “ربّما تكون هناك أمور شخصية أدّت إلى استبدال وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر ولكن هناك علاقة جيدة ومحبة بين الخليل والرئيس المكلف نجيب ميقاتي”.