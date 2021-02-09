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هكذا علق أبو تريكة بعد أن تسببت مصافحته للشحات وكهربا بإيقافهما

10 - فبراير - 2021
محمد أبو تريكة

محمد أبو تريكة

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علق لاعب الأهلي المصري السابق، محمد أبو تريكة، على قرار “الفيفا”، بإيقاف حسين الشحات ومحمود كهربا ثنائي الفريق، بحرمانهما من المشاركة في مباراة بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية.

ونشر أبو تريكة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، موجها حديثه للشحات وكهربا، قال فيها:

أنا آسف جدا، والبركة في باقي الرجالة بتاعتنا يقدروا يفرحونا جميعا.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارا بعقاب فريق الأهلي المصري، قبل المواجهة الحاسمة أمام فريق بالميراس البرازيلي، التي ستحدد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

فقد أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن “بعثة الفريق تلقت إخطارًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، المحدد لها بعد غد الخميس”.

وعزا الأهلي الأمر إلى عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراته مع بايرن ميونيخ.

وكان الثنائي الشحات وكهربا قد اتجها نحو المدرجات عقب مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال، أمس الاثنين، وصافحا محمد أبو تريكة نجم وأسطورة الفريق المُعتزل، وهو الأمر المخالف لإجراءات الفقاعة الطبية التي يخضع لها الفريق.

وخضع الثنائي المصري للعزل بعيداً عن الفريق وقاما بإجراء مسحة إضافية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في محاولة للفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ بطل أفريقيا بعد أن حققها في مونديال اليابان عام 2006.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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