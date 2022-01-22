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غير مُصنف
واشنطن: الهجوم على سجن غويران يؤكد ضرورة إعادة عناصر داعش المحتجزة إلى بلدانهم لمحاكمتهم
22 - يناير - 2022
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