وزير النفط: جمهورية الكونغو تؤكد التزاماتها تجاه أوبك

أكدت الكونغو السبت التزامها تجاه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد أيام من قرار جارتها أنجولا الانسحاب من المنظمة.

وقال برونو جون ريتشار إيتوا وزير النفط في الكونغو في منشور على منصة (لينكد إن) “تؤكد جمهورية الكونغو التزامها الثابت بالسياسات الاستراتيجية التي وضعها الأمين العام لأوبك وأوبك+”

وأضاف “الكونغو ملتزمة بمواصلة التعاون الوثيق والبنّاء مع جميع الدول الأعضاء”.

ويأتي التطور بعد تأكيد نيجيريا أمس الجمعة 22\12\2023 التزامها مع أوبك مع قول هاينكن لوكبوبيري وزير الدولة للنفط إن موقف بلاده يظل ثابتا.

وحددت أوبك التي تقودها السعودية للكونجو هدفا بإنتاج 277 ألف برميل يوميا في 2024. وحصلت الكونجو على العضوية الكاملة في أوبك في 2018.

وكانت نيجيريا، أكبر منتجي النفط في أفريقيا، وأنجولا من بين عدة دول حُددت لها أهداف إنتاج أقل في 2024 بعد أعوام من التعثر في تحقيق الأهداف السابقة.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولي الخميس إن أوبك لم تعد تخدم مصالح بلاده. وتنضم أنجولا بذلك إلى الإكوادور وقطر متوسطتي الإنتاج اللتين انسحبتا من أوبك في العقد الماضي.