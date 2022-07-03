يزبك: هذه مواصفات الرئيس المقبل

اعتبر النائب غياث يزبك أن “لبنان خاسر في ملف ترسيم الحدود، لأنه لم يقم بأي مستلزم لضمان حقه، فيما في المقابل إسرائيل مجهزة لاستخراج النفط”.

ونفى في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “وجود قرار دولي لعدم السماح للبنان بالمباشرة باستخراج النفط، بل ان هناك تقصيرا وأنانية من الجانب اللبناني”، موضحاً أن حزب الله لا يريد ترسيم الحدود، لأن ذلك سيفقده حقه في الاحتفاظ في السلاح وتعزيز دور إيران في لبنان، والمسيرات التي انطلقت البارحة هي رسالة من إيران، وننتظر رد آموس هوكشتاين لمعرفة تداعياتها على الجانب اللبناني”.

ورأى يزبك أن “القوات اللبنانية لم تغير استراتيجيتها وأساليب عملها بعد الانتخابات النيابية ولكنها أمام فرملة بسيطة، بعدما تبين أن الوحدة غير موجودة في البرلمان”.

يزبك أكد أن “القوات اللبنانية لم تسم رئيسا للحكومة، ليس انتقاصا للطائفة السنية ولكن لقناعتها بأن الرئيس نجيب ميقاتي لن يتمكن من تشكيل الحكومة”، مشددا على أنه يجب تشكيل حكومة جيدة قادرة على رعاية عملية الانتقال الرئاسي للبلاد.

وعن مواصفات الرئيس الجديد، لفت يزبك إلى أن “البروفايل المطلوب للرئاسة اليوم يشبه بروفايل الياس سركيس”، موضحًا أن الكتلة تفضل رئيساً مدنياً للجمهورية.