أبو الحسن: تصحيح المسار مع الخليج بالتأكيد على هوية لبنان العربي

قال أمين سر “اللقاء الديموقراطي” النيابي النائب هادي ابو الحسن ان العرفان بالجميل تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لا سيما الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان يستدعي تصحيح المسار الخاطئ للتوجه السياسي للدولة، والعمل على استعادة العلاقات السياسية والطبيعية مع اشقائنا العرب باعتبار لبنان دولة عربية الهوى والهوية والانتماء، وان معالجة خطيئة وزير الخارجية جاءت نتيجة تراكمات في المواقف السياسية للسلطة الحالية، تتم من خلال اتخاذها قرارا بإعادة النظر بالمرحلة السابقة في العلاقات مع دول الخليج وفي التأكيد على هوية لبنان العربي.

ورأى ابو الحسن في تصريح لـ «الأنباء» ان موقف وزير الخارجية بحق السعودية ودول الخليج ليس فقط مستنكرا ومدانا، بل يشكل خطيئة كبرى تجاه اخوة لنا وتجاه اللبنانيين انفسهم، وان دل على شيء فيدل على قصر في النظرة وقلة الوفاء تجاه من وقف الى جانبنا في اصعب الظروف والملمات والكبوات.

ولن ننسى دول الخليج الى جانب السعودية عندما وقفوا جميعا الى جانب لبنان في ازماته الكبرى إبان الحرب اللبنانية المشؤومة والدور الذي قاموا به من خلال استضافة مؤتمر الطائف الذي ارسى التسوية وقواعد السلم الاهلي ومرحلة العبور من الحرب الى السلم وانبثاق دستور الجمهورية اللبنانية، وبفضل هذا الاتفاق نعم لبنان بالاستقرار، اضافة الى رفد ودعم بلدنا لإعادة نهوضه وإعادة اعماره، كما لن ننسى بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006 كيف هبوا الى نصرة اخوتهم اللبنانيين، علاوة على المشاريع واحتضان المملكة ودول الخليج لأهلنا والجاليات اللبنانية المنتشرة في السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان وغيرها.