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أبو الحسن: لن نقبل برئيس يشكل امتداداً للعهد السابق

منذ ساعة واحدة
هادي أبو الحسن

هادي أبو الحسن

الشرق الأوسط
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أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن العلاقة التي تربط رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط برئيس مجلس النواب نبيه برّي “تاريخية”، منذ الدفاع عن عروبة لبنان وتأييدهما اتفاق الطائف، رغم التمايز أحياناً في بعض الملفات الداخلية”. وقال ان “الملفّ الرئاسي له حسابات أخرى، تجعلنا نحاذر تكرار تجربة انتخاب ميشال عون التي أوصلت البلد إلى مآسٍ وكوارث”.

وأكد أبو الحسن لـ”الشرق الأوسط”، أن “الحزب التقدمي الاشتراكي خاض الانتخابات النيابية الأخيرة، وفق البرنامج الإصلاحي وعناوين السيادة، ونلنا ثقة الناس على هذا الأساس، ولذلك لن نقبل برئيس يشكل امتداداً للعهد السابق”.

وقال: “نحن لن نخرج من تحالفنا مع النائب ميشال معوّض، لنذهب لانتخاب مرشّح من فريق “الثامن من آذار”، لذلك طرح وليد بك جنبلاط أسماء جديدة بالتوافق مع معوض وكل حلفائنا وننتظر التوافق على أي من هذه الشخصيات”.

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