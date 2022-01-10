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أبيض: حزام النجاة من “التسونامي” القادم هو اللقاح

10 - يناير - 2022
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

الأنباء الكويتية
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ثمن وزير الصحة فراس الأبيض، “المساعدات الكبيرة التي تقدمها دولة الكويت للشعب اللبناني ومؤسساته”، شاكراً “الكويت حكومة وشعبا على وقوفهم الدائم الى جانب لبنان، وفي أحلك الظروف”.

وشدد أبيض في تصريح لـ “الأنباء الكويتية” على ان “لبنان بحاجة إلى الدعم العربي والدولي”، مؤكداً ان “أهميته تكمن في أننا يجب أن نحافظ على أفضل العلاقات مع العالم ومع محيطنا العربي واشقائنا العرب، والطريق أصبح واضحا للجميع وما علينا سوى السير فيه. ونوه الوزير الابيض خلال جولة له في مستشفى سبلين الحكومي في قضاء الشوف، بالمكرمة التي قدمها كويتيون السنة الماضية الى مستشفى سبلين. مؤكدا ان يد الخير والعطاء الكويتية ليست لها حدود”.

ورداً على سؤال، أكّد أبيض ان “حزام النجاة من التسونامي القادم هو اللقاح”، مشيراً الى “الاستمرار بحملات التطعيم، لأنه من الضروري أن نفتح المجتمع، لأن فوق الـ50% من الشعب اللبناني أصبح مياوما، فإذا اغلقنا عليه يكون ذلك بمنزلة اعدام، لذلك القرار في موضوع الاستعدادات والإجراءات واللقاح، نستطيع أن نستمر في حياتنا ودورتنا الاقتصادية دون الاقفال، وهذا ما تفعله غالبية دول العالم”.

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