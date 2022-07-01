أخطأ الرئيس ميقاتي

أخطأ الرئيس نجيب ميقاتي، بإقصاء الدكتور وليد فياض، عن وزارة الطاقة والمياه في تشكيلته الجديدة، وقد شهدت فترة ولاية فيّاض القصيرة سلسلة أعاجيب منها تفجّر المياه بربع المسيلحة الخالي وتحوّله بين ليلة وضحاها إلى بحيرة تتقافز فيها الأسماك الملونة والضفادع وتشكيل هيئة ناظمة للموتورات وبدء التنقيب عن الغاز في حقل وطى الجوز.

وأخطأ الرئيس كذلك بإقصاء معبود الجماهير أمين سلام عن وزارة الإقتصاد في وقت كان الأخير يمشّط ذقنه لخلافته في السراي. أن ينسى لن ينسى سلام رذالة ميقاتي.

وأخطأ ميقاتي مرتين بإقصاء الوزير عصام شرف الدين عن تشكيلته مرة باستعداء عطوفة المير طلال الذي يمر بحالة نفسية صعبة ومرة بزرع بذور فتنة درزية أرثوذكسية. شو إلو سجيع عطيه شغل بالنازحين والمهجرين؟

واخطأ ميقاتي بابقاء نجلاء رياشي عساكر في التشكيلة الطازجة. طق قلبها بدّها ترجع تصيّف بالخنشارة وترتاح من هالبلبوشة، مثلها مثل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب. أغتنمها فرصة لتوجيه تحية إلى دميانوس قطّار.

وأخطأ ميقاتي بإبقائه الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ضمن التشكيلة، الدكتور جورج كلّاس أنموذج.

أخطأ بعدم مشاهدة حلقة يسعد مساكم ليلة الثلاثاء مع أبو ملحم وإم ملحم وإيلي ضاهر ودرويش. حلقة مفعمة بالعِبر.

وأخطأ ميقاتي بسحب حقيبة المال من الدكتور يوسف خليل. فما الغاية من استبدال خليل بياسين جابر؟ الإثنان مرضى عنهما أميركياً. والإثنان من المحسوبين على عين التينة. والإثنان بارعان في عالم المال. استبدال خليل بخليل وحده يصنع الفرق.

وأخطأ ميقاتي بظنّه أن جبران تعفف وأصيب بالزهد.

وأخطأ ميقاتي بطائفة الدكتور هكتور حجار فاحتسبه من حصة الكاثوليك فيما الدكتور هكتور هو خاطف حقيبة الأقليات من أمام حبيب أفرام.آخ النطرة شو صعبة.

وأخطأ ميقاتي برهانه على حصان الحكومة الأبيض.

وأخطأ ميقاتي وبالغ في مسايرة الثنائي الوطني الشيعي المستقل ش.م. ل.

وأخطأ ميقاتي بعدم إرفاق البيان الوزاري بمسودة الحكومة المُعاد ترميمها.

وأخطأ ميقاتي بحصر الفشل والتقصير بوزارتين.

وأخطأ ميقاتي بفهم شخصية السيد الرئيس ومحاولة لي ذراعه القوية. بطل العالم بالكباش ويتهيّب المنازلة ومواجهة بي الكل.

وأخطأ المستشار ف. ج بعدم الإشارة صراحة إلى دور المستشار ط. ق. في عملية التسريب الممنهج.

أخطاء رئيس حكومة تصريف الأعمال والأفعال والأسماء كثيرة. ومقابل هذا الكم من الأخطاء نجح ميقاتي في تحقيق رقم جديد للبنان: أسرع تشكيلة وزارية. كان أسرع من المرحوم عبد الحليم خدام.