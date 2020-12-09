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أزمة التأليف راوح مكانك إثر إصرار باسيل

منذ ساعة واحدة
باسيل

باسيل

الجمهورية
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علمت «الجمهورية» انّ موسكو نصحت المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة بعدم إضاعة مزيد من الوقت والفرَص، والعمل سريعاً على حكومة تتصدى للأزمة المتفاقمة.

وكشفت مصادر ديبلوماسية انّ موسكو تبلّغت إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الحصول على 7 وزراء في الحكومة العتيدة، مع شرح للاسباب الموجبة لهذا الاصرار.

وبالتالي، اعتبرت مصادر متابعة «انّ أزمة التأليف ستراوح مكانها، وانّ اجتماع بعبدا اليَوم بين عون والحريري لن يؤدي الى نتيجة مرجوّة، لأنّ الحريري لن يقبل الاستجابة لهذا الطرح.

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