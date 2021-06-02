أسرار الصحف الصادرة يوم الأربعاء 2 -6- 2021

النهار

تنقسم مجموعات انتفاضة 17 تشرين باستمرار ويستمر توالد مجموعات في قلب المجموعات ما يشير الى انها ‏ستذهب الى اي انتخابات مقبلة مشتتة وضعيفة التأثير‎.‎

تُنقل مشاهد كارثية لمواقع أثرية بعضها ذو طابع استقلالي، حيث تغزوها الحشرات وتغيب عنها فرق الصيانة ‏وكل أشكال الاهتمام‎.‎

بدأ عدد كبير من المؤسسات الخاصة تعديل الرواتب من دون سلسلة او قوانين وتدرج الزيادات في باب غلاء ‏المعيشة من دون ان تدخل في اساسات الرواتب‎.‎

بدأت ظاهرة وقف الاشتراكات في المولدات الكهربائية من جانب عدد كبير من المواطنين، على خلفية ظروفهم ‏المالية الصعبة وعدم قدرتهم على دفع الفواتير‎.‎

البناء‎

كواليس‎

قالت مصادر معنية بالمفاوضات حول الملف اليمني إن فرص وقف النار تنتظر موافقة سعودية على فتح غير ‏مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة وإن الأميركيين أبلغوا الوسيط العماني موافقتهم بينما لا تزال السعودية في ‏دائرة محاولة فرض ضوابط ترافق الموافقة على فتح المطار والمرفأ وفك الحصار عنهما‎.

خفايا

‎

توقعت مصادر سياسية أن تشهد العلاقات اللبنانية السورية تطوراً بارزاً خلال الفترة الفاصلة عن نهاية العام ‏يتمثل بعقد قمّة لبنانية سورية تتناول خطة مشتركة لعودة النازحين السوريين من لبنان بعد توافر الموافقات الدوليّة ‏اللازمة على نقل التمويل من النازحين الى العائدين وتناقش طرح الرئيس ميشال عون للسوق المشرقيّة‎.‎

الجمهورية‎

لوحظ أن فريقاً من معاوني بعض المراجع يعيش حالاً من الإنفصام السياسي ففيما يُسرِّب عن التأييد لمقترح له ‏علاقة بالحكومة حتى يُسارع إلى رفضه له‎.

كشف مرجع رئاسي أمام قريبين منه أنه يتلقّى تباعاً تقارير مؤثرة ومؤلمة حول الواقع الإجتماعي الصعب ‏والقاسي الذي يواجه شريحة كبيرة من المواطنين‎.

أبلغ مسؤول الى فريقه أنه متيقن من أن فريقاً آخر لا يريده في موقع المسؤولية لكنه لن يخضع ولن يستسلم‎.‎