أسرار الصحف الصادرة يوم الأربعاء 2 -6- 2021

النهار
تنقسم مجموعات انتفاضة 17 تشرين باستمرار ويستمر توالد مجموعات في قلب المجموعات ما يشير الى انها ستذهب الى اي انتخابات مقبلة مشتتة وضعيفة التأثير.
تُنقل مشاهد كارثية لمواقع أثرية بعضها ذو طابع استقلالي، حيث تغزوها الحشرات وتغيب عنها فرق الصيانة وكل أشكال الاهتمام.
بدأ عدد كبير من المؤسسات الخاصة تعديل الرواتب من دون سلسلة او قوانين وتدرج الزيادات في باب غلاء المعيشة من دون ان تدخل في اساسات الرواتب.
بدأت ظاهرة وقف الاشتراكات في المولدات الكهربائية من جانب عدد كبير من المواطنين، على خلفية ظروفهم المالية الصعبة وعدم قدرتهم على دفع الفواتير.
البناء
كواليس
قالت مصادر معنية بالمفاوضات حول الملف اليمني إن فرص وقف النار تنتظر موافقة سعودية على فتح غير مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة وإن الأميركيين أبلغوا الوسيط العماني موافقتهم بينما لا تزال السعودية في دائرة محاولة فرض ضوابط ترافق الموافقة على فتح المطار والمرفأ وفك الحصار عنهما.
خفايا
توقعت مصادر سياسية أن تشهد العلاقات اللبنانية السورية تطوراً بارزاً خلال الفترة الفاصلة عن نهاية العام يتمثل بعقد قمّة لبنانية سورية تتناول خطة مشتركة لعودة النازحين السوريين من لبنان بعد توافر الموافقات الدوليّة اللازمة على نقل التمويل من النازحين الى العائدين وتناقش طرح الرئيس ميشال عون للسوق المشرقيّة.
الجمهورية
لوحظ أن فريقاً من معاوني بعض المراجع يعيش حالاً من الإنفصام السياسي ففيما يُسرِّب عن التأييد لمقترح له علاقة بالحكومة حتى يُسارع إلى رفضه له.
كشف مرجع رئاسي أمام قريبين منه أنه يتلقّى تباعاً تقارير مؤثرة ومؤلمة حول الواقع الإجتماعي الصعب والقاسي الذي يواجه شريحة كبيرة من المواطنين.
أبلغ مسؤول الى فريقه أنه متيقن من أن فريقاً آخر لا يريده في موقع المسؤولية لكنه لن يخضع ولن يستسلم.