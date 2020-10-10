أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم السبت (10-أكتوبر-2020)

أسرار النهار

يتم أسبوعياً إبلاغ موظفين في مؤسسات خاصة ومصارف قرار الاستغناء عن خدماتهم شارحين الظروف والأسباب الآيلة لصرفهم.

بدأت ادوية كثيرة وحليب اطفال تفتقد من الصيدليات على رغم توافر الية الدعم للادوية الضرورية من دون التأكد اذا ما كانت غير متوافرة لدى الشركات ام انها مخزنة للافادة من رفع اسعارها فيما لو تم رفع الدعم.

يلاحَظ أنّ مواقف بعض الأحزاب والتيارات اليسارية والعقائدية التي كانت تهاجم بعض اتفاقات الصلح أو التطبيع مع إسرائيل، خفتت أو غابت نتيجة ولوج أحد أبرز أحزاب الممانعة ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أسرار الجمهورية

عمّم حزب بارز على محازبيه الإقتصاد في إنفاقهم الى الحد الضروري جداً على اعتبار أن موارد الحزب لم تعد كما كانت عليه من قبل.

لم يُفاجأ حزب بارز بموقف مرجع سابق من إستحقاق مرتقب، إذ أنه كان تحدّث عن الموقف قبل صدوره عن صاحبه.

تطرح علامات إستفهام كبيرة حول المساعدات الهائلة التي تدفّقت إلى لبنان لمؤازرة العائلات المفجوعة والمتضرّرة من إنفجار بيروت، ولا أجوبة رسمياً حتى الآن.

أسرار اللواء

يجري تشكيك بإمكان زيارة مسؤولين دوليين كبار إلى لبنان، قبل تأليف حكومة جديدة.

حسم مرجع بارز خياراته السياسية، وتحالفاته، ولن يجدّد التحالف مع حزب يمنيي، تحت أي اعتبار!

تصرّ مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تحميل المواطن الملتزم بتسديد فواتيره السنوية، عبء الفاتورتين، فالمياه بالكاد تصل نصف ساعة كل يومين، فيما “الستيرنات” تملأ الشوارع!

خفايا نداء الوطن

تساءلت مصادر سياسية عن تحضيرات لبنان ودوره في المؤتمر الروسي المتعلق ببحث قضية النازحين السوريين والخطوات التي سيبني عليها موقفه.

يتردد أن أكثر من جهة بدأت تستعد لمرحلة “تعديل النظام” من خلال الإعداد لورشات فكرية تناقش كل الاحتمالات.

يسجل غياب وزارة سيادية بارزة عن لعب دورها في هذه المرحلة الحساسة وسط الحديث عن ان الجهة السياسية التي عينت الوزير تفضل عدم حصول “زحطات” في هذه الفترة.

البناء

خفايا

قال عضو كتلة نيابية كبرى إن كلام الرئيس الحريري لن يلقى في شقه الهجوميّ ردوداً يستحقها إفساحاً في المجال لمعرفة ما لديه من تصوّرات للحل وتقييمها ومناقشتها وإن شكلت أساس تفاهم تمّ التغاضي عن الردّ، وإن شكلت استمراراً لما رافق تسمية مصطفى أديب يكون الردّ عندها شاملاً ومفصلاً.

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي سابق إن التعاون الروسي الفرنسي في إطار مجموعة مينسك للوساطة بين اذربيجان وارمينيا يقابل التعاون الروسي التركي والحصيلة ستكون وساطة روسية بين فرنسا وتركيا لحلحلة كل مشاكل المنطقة من ليبيا الى قره باغ ما يعني تركيز مكانة روسيا المرجعيّة الصاعدة.

الأنباء

* موقف سلبي

رسائل مشفّرة من فريق سيادي لحليف سياسي مفترض تؤشر الى موقف سلبي من استحقاق يخصّه.

* لا تبرير

لم يصدر أي تبرير واضح حول الدوافع الحقيقية التي أدت الى تأجيل موعد دولي يتعلّق بلبنان لمدة شهر.