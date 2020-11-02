أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين (2-نوفمبر-2020)

الجمهورية
ـ سئل قيادي في حزب بارز عمّا إذا كان حزبه يتمنى تشكيل حكومة قبل الإنتخابات الأميركية أو بعدها فأجاب: بالتأكيد قبل.
ـ نُقل عن مسؤول كبير قوله تعليقا على تعثر التأليف: أخشى من تعطيل طويل لأن البعض أصبح يعتبر أن المبادرة الفرنسية قد انتهت.
ـ جرت أخيرا مصالحة بين مسؤول كبير ومسؤول سابق بعدما شاب علاقتهما توتر شديد على خلفية مواقف أدلى بها الأخير حول استحقاق سياسي.
اللواء
ـ اعتبر سياسي مخضرم إحجام رئيس الجمهورية عن توجيه الرسالة التقليدية عشية بدء السنة الخامسة لولايته، بمثابة اعتراف ضمني عن حجم التدهور والانهيارات التي حصلت في سنوات عهده!
ـ يردد مصدر مطلع على تطورات الطبخة الوزارية، أن النائب جبران باسيل ليس عنصر التعطيل الوحيد، وأن ثمة أجندات خارجية لجمت الإندفاعة الوزارية في اللحظة الحاسمة!
ـ تضاربت المعلومات حول التعليمات المزود بها الوفد المفاوض في ترسيم الحدود الجنوبية، والخطوط البحرية المقبول التوصل لها، مهما اشتد الضغط الأميركي على الجانب اللبناني!
نداء الوطن
ـ تردد أن الرئيس الحريري تلقى نصيحة بالابتعاد عن وزير سابق ينتمي لتيار سياسي تربطه علاقة صداقة وطيدة برئيسه، باعتبار أنّ هذا الوزير يعمل “من تحت الطاولة” مع رئيس تيار على خصومة مع الحريري.
ـ انتقدت أوساط سيادية دفع رئيس الجمهورية باتجاه إعطاء وزارة معنية بالحريات لجهة تمثّل النظام السوري.
ـ عُلم أن خطاباً لمرجعية دستورية تم تعديله في الساعات الأخيرة، بعدما كان يتضمن فقرة تتعلق بالملف التفاوضي مع إسرائيل وتتماشى مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية.
الأنباء
– لم تنجح جهة سياسية في تحقيق هدفها باستدراج حزب سياسي إلى سجال ضيّق على خلفية الملف الحكومي.
– يتحسّر سياسي مخضرم على إضاعة الفرصة الفعلية التي سنحت للبنان في أواخر آب الماضي لبدء الخروج من الأزمة.