أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين (2-نوفمبر-2020)

الجمهورية‎

ـ سئل قيادي في حزب بارز عمّا إذا كان حزبه يتمنى تشكيل حكومة قبل الإنتخابات الأميركية أو بعدها فأجاب: ‏بالتأكيد قبل‎.

ـ نُقل عن مسؤول كبير قوله تعليقا على تعثر التأليف: أخشى من تعطيل طويل لأن البعض أصبح يعتبر أن المبادرة ‏الفرنسية قد انتهت‎.

ـ جرت أخيرا مصالحة بين مسؤول كبير ومسؤول سابق بعدما شاب علاقتهما توتر شديد على خلفية مواقف أدلى ‏بها الأخير حول استحقاق سياسي‎.‎

اللواء‎

ـ اعتبر سياسي مخضرم إحجام رئيس الجمهورية عن توجيه الرسالة التقليدية عشية بدء السنة الخامسة لولايته، ‏بمثابة اعتراف ضمني عن حجم التدهور والانهيارات التي حصلت في سنوات عهده‎!

ـ يردد مصدر مطلع على تطورات الطبخة الوزارية، أن النائب جبران باسيل ليس عنصر التعطيل الوحيد، وأن ثمة ‏أجندات خارجية لجمت الإندفاعة الوزارية في اللحظة الحاسمة‎!

ـ تضاربت المعلومات حول التعليمات المزود بها الوفد المفاوض في ترسيم الحدود الجنوبية، والخطوط البحرية ‏المقبول التوصل لها، مهما اشتد الضغط الأميركي على الجانب اللبناني‎!‎

نداء الوطن‎

ـ تردد أن الرئيس الحريري تلقى نصيحة بالابتعاد عن وزير سابق ينتمي لتيار سياسي تربطه علاقة صداقة ‏وطيدة برئيسه، باعتبار أنّ هذا الوزير يعمل “من تحت الطاولة” مع رئيس تيار على خصومة مع الحريري‎.

ـ انتقدت أوساط سيادية دفع رئيس الجمهورية باتجاه إعطاء وزارة معنية بالحريات لجهة تمثّل النظام السوري‎.

ـ عُلم أن خطاباً لمرجعية دستورية تم تعديله في الساعات الأخيرة، بعدما كان يتضمن فقرة تتعلق بالملف ‏التفاوضي مع إسرائيل وتتماشى مع التغييرات الحاصلة في المنطقة العربية‎.‎

الأنباء

– لم تنجح جهة سياسية في تحقيق هدفها باستدراج حزب سياسي إلى سجال ضيّق على خلفية الملف الحكومي‎.‎

– يتحسّر سياسي مخضرم على إضاعة الفرصة الفعلية التي سنحت للبنان في أواخر آب الماضي لبدء الخروج من ‏الأزمة‎.‎