أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية
ـ عُلم أن أحد التيارات يقيم مخيما تدريبيا لبعض منتسبيه ويبلغ عددهم نحو 300 شخص ويبرّر رئيس التيار أنهم لحمايته الشخصية.
ـ تشير أوساط مسؤول كبير الى أنه يجب قراءة التحولات في المنطقة بتأنّ ودقة واستخلاص العبر من التسويات.
ـ تشتبه جهات سياسية الوضع الراهن بالوضع عام 1976 متخوفة من إنزلاق البلد الى ما لا تحمد عقباه خصوصا لجهة إنهيار الليرة.
صحيفة اللواء
ـ حسب، جهات لبنانية معنية، فإن دولة كبرى، وأخرى إقليمية، تعارضان دبلوماسياً وعملياً، المبادرة الفرنسية؟
ـ توقفت الاتصالات بين مسؤول مكلف وحزب بارز، بعد لقاء سابق، لم يتسم “بالتقييم الايجابي”..
ـ رفعت دوائر مالية رسومات الحصول على بيانات أو إفادات، بصورة تعادل نصف حدّ أدنى للأجور، في بعض المعاملات العقارية!
صحيفة النهار
ـ تدخّلت مرجعيات سياسية لوقف بثّ فيديو عرض سرقة حصلت في منطقة جبلية وذلك احتراماً لسمعة مؤسّسة أمنية.
ـ تنشط حركة بيع السلاح الفردي خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال، إذ يتمّ تهريبه من سوريا وتباع القطعة بنحو 800 إلى 1000 دولار أميركي نقداً، وتحتوي الصناديق “المستوردة” كل منها خمس قطع سلاح
ـ تنشر قناة “الجديد” تباعاً لوائح بأعداد العقارات المملوكة من السياسيّين وزوجاتهم وأبنائهم من دون أن تحرّك الأرقام المهولة ساكناً لدى أي جهة ماليّة أو قضائيّة
لوحظ ان حزبا يساريا قديما ييتصدر واجهة التظاهرات في مناطق جنوبية تعتبر خزانه الشعبي وينقل ان ثنائيا طائفيا وسياسيا بدأ يتذمر من توسع دائرة حراك هذا الحزب .
صحيفة نداء الوطن
ـ تبين أنّ شركات خاصة مستوردة للقاح الروسي ترفض طلبات القطاع العام لشراء هذا اللقاح، وتعطي الاولوية للقطاع الخاص القادر على تسديد ثمن اللقاحات نقداً بالدولار.
ـ تردد أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية بدأ العمل في القطاع الخاص خارج أيام الخدمة، للتمكّن من تأمين مسلتزماتهم المعيشية.
ـ في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها.
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صحيفة الأنباء
*مهمة وسيط
تفاصيل مهمة وسيط على خط الأزمة في عاصمة أوروبية لا تزال بعيدة عن الاعلام.
*دور توفيقي
وجه نيابي غير مستفز يلعب دورا توفيقيا بين جهة رسمية ومرجعية غير مدنية