أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية‎

ـ عُلم أن أحد التيارات يقيم مخيما تدريبيا لبعض منتسبيه ويبلغ عددهم نحو 300 شخص ويبرّر رئيس التيار أنهم ‏لحمايته الشخصية‎.

ـ تشير أوساط مسؤول كبير الى أنه يجب قراءة التحولات في المنطقة بتأنّ ودقة واستخلاص العبر من التسويات‎.

ـ تشتبه جهات سياسية الوضع الراهن بالوضع عام 1976 متخوفة من إنزلاق البلد الى ما لا تحمد عقباه خصوصا ‏لجهة إنهيار الليرة‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ حسب، جهات لبنانية معنية، فإن دولة كبرى، وأخرى إقليمية، تعارضان دبلوماسياً وعملياً، المبادرة الفرنسية؟‎

ـ توقفت الاتصالات بين مسؤول مكلف وحزب بارز، بعد لقاء سابق، لم يتسم “بالتقييم الايجابي‎”..

ـ رفعت دوائر مالية رسومات الحصول على بيانات أو إفادات، بصورة تعادل نصف حدّ أدنى للأجور، في بعض ‏المعاملات العقارية‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ تدخّلت مرجعيات سياسية لوقف بثّ فيديو عرض سرقة حصلت في منطقة جبلية وذلك احتراماً لسمعة مؤسّسة ‏أمنية‎.

ـ تنشط حركة بيع السلاح الفردي خصوصاً في منطقتي البقاع والشمال، إذ يتمّ تهريبه من سوريا وتباع القطعة ‏بنحو 800 إلى 1000 دولار أميركي نقداً، وتحتوي الصناديق “المستوردة” كل منها خمس قطع سلاح‎

ـ تنشر قناة “الجديد” تباعاً لوائح بأعداد العقارات المملوكة من السياسيّين وزوجاتهم وأبنائهم من دون أن تحرّك ‏الأرقام المهولة ساكناً لدى أي جهة ماليّة أو قضائيّة

لوحظ ان حزبا يساريا قديما ييتصدر واجهة التظاهرات في مناطق جنوبية تعتبر خزانه الشعبي وينقل ان ثنائيا ‏طائفيا وسياسيا بدأ يتذمر من توسع دائرة حراك هذا الحزب ‏‎.‎

صحيفة نداء الوطن

‎ـ تبين أنّ شركات خاصة مستوردة للقاح الروسي ترفض طلبات القطاع العام لشراء هذا اللقاح، وتعطي الاولوية ‏للقطاع الخاص القادر على تسديد ثمن اللقاحات نقداً بالدولار‎.

ـ تردد أن عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية بدأ العمل في القطاع الخاص خارج أيام الخدمة، للتمكّن من تأمين ‏مسلتزماتهم المعيشية‎.

ـ في ظل القيود المصرفية التي تحول دون تأسيس شركات جديدة، انتشرت ظاهرة التنازل عن أسهم وحصص في ‏شركات قائمة لتجار سوريين مقابل إقدامهم على زيادة رأس المال في حساباتها‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎مهمة وسيط

تفاصيل مهمة وسيط على خط الأزمة في عاصمة أوروبية لا تزال بعيدة عن الاعلام‎.‎

‎*‎دور توفيقي

وجه نيابي غير مستفز يلعب دورا توفيقيا بين جهة رسمية ومرجعية غير مدنية