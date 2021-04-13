أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
- شن ناشطون عبر وسائل التواصل حملة على القائلين باعادة تكوين الودائع في المصارف ما يعني انها باتت غير موجودة بعكس ما يروج البعض
- تُجرى تحضيرات واسعة لنقابات وهيئات في المجتمع المدني والحراك ليوم مشهود في عيد العمال في الأول من أيار.
- قال مسؤول مصرفي ان الودائع بالدولار ستقسط على سنوات على ان تسحب بالليرة اللبنانية وفق ما تنص العقود الموقعة من قبل عملاء المصرف
- أثار كلام وزير سابق حول أموال المودعين موجة غضب عند هؤلاء، باعتبار ان ما كشفه أكد تبخّر أموالهم
صحيفة البناء
خفايا
قال مرجع سياسي إن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية أسقط كل الاتهامات التي تم استخدامها بحق فريق سياسيّ واتهامه بالتفريط بالحقوق اللبنانية والدخول بصفقات على حسابها مع الأميركي، ولو صحّ ذلك لما صدر المرسوم، متمنياً أن ينجح اللبنانيون بالترفع عن الحروب المفتعلة في إدارة ما بعد المرسوم وما تفرضه من مسؤوليات.
كواليس
قالت مصادر دبلوماسية إن البيانات الأميركية والأوروبية إضافة للروسية والصينية التضامنية مع إيران بوجه محاولة التخريب التي تعرّض لها مجمع نطنز النووي واعتبارها محاولة للتخريب على مساعي إعادة العمل بالاتفاق النووي كان في سياق تقديم بديل سياسي لإيران عن الردّ على التخريب لمنح مفاوضات فيينا فرص النجاح.
صحيفة الجمهورية
- رأت جهات قريبة من مرجع رئاسي أن المعركة السياسية القائمة اليوم ترتكز الى معادلة التجويع أو الصلاحيات.
- قللت أوساط دبلوماسية من إمكان تسجيل إنعكاسات إيجابية على لبنان في المدى القريب في إجتماعات فيينا.
- شهد لقاء بين مرجع سياسي بارز ومرجع نقدي نقاشاً صاخباً على خلفية رفع الدعم حيث سمعت الأصوات وانتهى النقاش بتأجيل الأمر إلى ما بعد رمضان.
صحيفة اللواء
لم يستبعد ارتفاع حجم الضغوطات الدولية، مع نهاية الشهر الجاري، لحمل مسؤول كبير على السير في توقيع مرسوم حكومة جديدة!
رفضت مرجعية رسمية أي اقتراح يقضي بتسمية جهات من طائفة معينة أسماء وزارء لتسوية أزمة تقنية في تأليف الحكومة.
وسَّع حزب نافذ دائرة خدماته الاجتماعية والمعيشية لتشمل فئات تدور في فلكه، وليس من المناصرين المباشرين!
صحيفة نداء الوطن
- أفاد مصدر ديبلوماسي أن الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية ليس بين الخط 23 والخط 23، انما بين البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9، بهدف تعطيل التنقيب في البلوك الأخير
- أكد مصدر حكومي أن سيطرة “الفريق نفسه” على مرفق النقل العام وعلى حصة وازنة في كارتيل النفط، تسبّب بتعطيل تفعيل قطاع النقل العام لتأمين مصالح هذا الكارتيل
- اعتبرت دوائر السراي الحكومي أنّ البلبلة التي أثيرت حول زيارة العراق، تسبب بها بعض الوزراء من خلال تسريب موعد مبدئي للزيارة إلى الإعلام قبل انتهاء التنسيق الرسمي مع الجانب العراقي
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صحيفة الأنباء
*اقفال رغم الوعود
اقفال تام لقطاع حيوي اساسي في اليومين الماضيين رغم كل الوعود بأن لا أزمة وأن “لا داعي للهلع”.
*بين تيار ومناصريه
الموقف الرسمي من مرجعية روحية لا يبدو أنه ينسحب على مناصري تيار سياسي في ظل الحملات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.