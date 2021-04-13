أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎ ‎

‎- ‎شن ناشطون عبر وسائل التواصل حملة على القائلين باعادة تكوين الودائع في المصارف ما يعني انها باتت غير ‏موجودة بعكس ما يروج البعض‎ ‎

‎- ‎تُجرى تحضيرات واسعة لنقابات وهيئات في المجتمع المدني والحراك ليوم مشهود في عيد العمال في الأول من ‏أيار‎.‎

‎- ‎قال مسؤول مصرفي ان الودائع بالدولار ستقسط على سنوات على ان تسحب بالليرة اللبنانية وفق ما تنص ‏العقود الموقعة من قبل عملاء المصرف

‎- ‎أثار كلام وزير سابق حول أموال المودعين موجة غضب عند هؤلاء، باعتبار ان ما كشفه أكد تبخّر أموالهم

صحيفة البناء‎ ‎

خفايا‎

‎ ‎قال مرجع سياسي إن توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية أسقط كل الاتهامات التي تم استخدامها بحق فريق ‏سياسيّ واتهامه بالتفريط بالحقوق اللبنانية والدخول بصفقات على حسابها مع الأميركي، ولو صحّ ذلك لما صدر ‏المرسوم، متمنياً أن ينجح اللبنانيون بالترفع عن الحروب المفتعلة في إدارة ما بعد المرسوم وما تفرضه من ‏مسؤوليات‎.‎

كواليس‎

‎ ‎قالت مصادر دبلوماسية إن البيانات الأميركية والأوروبية إضافة للروسية والصينية التضامنية مع إيران بوجه ‏محاولة التخريب التي تعرّض لها مجمع نطنز النووي واعتبارها محاولة للتخريب على مساعي إعادة العمل ‏بالاتفاق النووي كان في سياق تقديم بديل سياسي لإيران عن الردّ على التخريب لمنح مفاوضات فيينا فرص ‏النجاح‎.‎

صحيفة الجمهورية

‎- ‎رأت جهات قريبة من مرجع رئاسي أن المعركة السياسية القائمة اليوم ترتكز الى معادلة التجويع أو ‏الصلاحيات‎.

‎- ‎قللت أوساط دبلوماسية من إمكان تسجيل إنعكاسات إيجابية على لبنان في المدى القريب في إجتماعات فيينا‎.

‎- ‎شهد لقاء بين مرجع سياسي بارز ومرجع نقدي نقاشاً صاخباً على خلفية رفع الدعم حيث سمعت الأصوات ‏وانتهى النقاش بتأجيل الأمر إلى ما بعد رمضان‎. ‎

صحيفة اللواء‎ ‎

لم يستبعد ارتفاع حجم الضغوطات الدولية، مع نهاية الشهر الجاري، لحمل مسؤول كبير على السير في توقيع ‏مرسوم حكومة جديدة‎!‎

رفضت مرجعية رسمية أي اقتراح يقضي بتسمية جهات من طائفة معينة أسماء وزارء لتسوية أزمة تقنية في ‏تأليف الحكومة‎.‎

وسَّع حزب نافذ دائرة خدماته الاجتماعية والمعيشية لتشمل فئات تدور في فلكه، وليس من المناصرين المباشرين‎!‎

صحيفة‎ ‎نداء الوطن

‎- ‎أفاد مصدر ديبلوماسي أن الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية ليس بين الخط 23 والخط 23، انما بين البلوك ‏رقم 4 والبلوك رقم 9، بهدف تعطيل التنقيب في البلوك الأخير‎ ‎

‎- ‎أكد مصدر حكومي أن سيطرة “الفريق نفسه” على مرفق النقل العام وعلى حصة وازنة في كارتيل النفط، تسبّب ‏بتعطيل تفعيل قطاع النقل العام لتأمين مصالح هذا الكارتيل

‎- ‎اعتبرت دوائر السراي الحكومي أنّ البلبلة التي أثيرت حول زيارة العراق، تسبب بها بعض الوزراء من خلال ‏تسريب موعد مبدئي للزيارة إلى الإعلام قبل انتهاء التنسيق الرسمي مع الجانب العراقي

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صحيفة الأنباء

‎*‎اقفال رغم الوعود

اقفال تام لقطاع حيوي اساسي في اليومين الماضيين رغم كل الوعود بأن لا أزمة وأن “لا داعي للهلع‎”.‎

‎*‎بين تيار ومناصريه

الموقف الرسمي من مرجعية روحية لا يبدو أنه ينسحب على مناصري تيار سياسي في ظل الحملات التي تشهدها ‏مواقع التواصل الاجتماعي.