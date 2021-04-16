أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

نقل أحد الذين التقوا رئيس الجمهورية ميشال عون، تأكيده استمراره أكثر من أي وقت مضى بالتمسك بالتدقيق الجنائي قبل أي شيء آخر، مشدداً على عدم تراجعه في هذه المسألة.

يتردد أنّ أزمة جديدة ستضاف إلى الواقع الاقتصادي المأزوم، وتتمثل بقطاع المسابح على خلفية الضائقة المعيشية وجائحة كورونا.

بدا مسار القاضي طارق بيطار في قضية تفجير المرفأ اكثر قرباً من العدالة اذ قرر اطلاق عدد من الموقوفين امس في خطوة اراحت الاوساط القضائية والاجتماعية.

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الجمهورية

توسط رئيس حزب بارز شخصية غير مدنية للقيام بدور توفيقي بينه وبين خصوم له داخل الحزب والجواب الذي تلقته الشخصية المذكورة جاء مخيباً.

يقول مسؤول حكومي إن أخطر ما يواجهه البلد هو خلاف سياسي يستخدم الناس فيتقاتلون ويضغطون على بعضهم بالشعب بشكل غير مسبوق.

حذر تقرير غربي من حدث أمني إقليمي رداً على هجوم سيبراني حصل قبل فترة قصيرة.

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اللواء

تتحدث مصادر دبلوماسية عن محاولة كُشِفت لمقايضة مسألة سيادة بعقوبات فردية!

لم تُسقط دولة كبرى “الحصانة الدولية” عن موظف كبير، رغم كل ما يُشاع من سجالات ودعاوى ضده.

أحدث هبوط سعر الدولار إلى ما دون الـ12000 ليرة لبنانية أسئلة عن الأسباب والأهداف، تحسباً من المفاجآت.

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نداء الوطن

لوحظ أن كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في معرض حديثه عن توقيع تعديلات المرسوم 6433 عن أن قرار الحرب والسلم يؤخذ في مجلس الوزراء مجتمعا لم يؤدّ إلى ردود فعل مؤيدة أو منتقدة خصوصا أنه يمكن أن يفهم منه أنه يتضمن نكزة لحزب الله.

تبين أنّ بعض البيانات التي تصدر عن تكتل بارز، لا تمت للنقاشات التي تحصل بين أعضائه بصلة، وهي تأتي وكأنها مكتوبة ومحضّرة سلفاً.

اعتبرت مصادر أنه لم يكن هناك داع للنفي الذي صدر عن مصرف لبنان حول أن يكون حاكم المصرف رياض سلامة ابلغ وكيل وزارة الخارجية الاميركية السفير دايفد هيل انه غير راض عن جملة من القضايا المالية ومن ضمنها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار. ذلك أن الخبر الذي صدر النفي بسببه نقل عن سلامة قوله أن المنصة لا تحل المشكلة وأن حلها يكون من خلال تشكيل الحكومة.

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الأنباء

كان مستغرباً أن وزيراً معنياً بقطاع يواجه أزمة متكررة أعلن عن السبب وتقاعس عن تقديم الحل.

يؤكد مرجع سياسي على الالتزام بعدم الدخول في أي سجال مع فريق حزبي رغم عدم التزام الطرف الآخر.

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البناء

قال مرجع دبلوماسي عربي إن الطريقة التي تصرف من خلالها رئيس الجمهورية مع مرسوم ترسيم الحدود البحرية منحه فرصة الاستناد لصلاحيّاته الدستورية في إدارة التفاوض بعدما كان مشروع المرسوم قد اكتمل وبات وقفاً على توقيعه. واعتبر المصدر أن التصرّف الرئاسي يعبّر عن ذكاء دبلوماسي رفيع.

قالت مصادر دبلوماسية في فيينا إن تقدّماً كبيراً شهدته مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي مع إيران وإن برمجة رفع العقوبات وعودة إيران الى التزاماتها يقترب من بلوغ النهايات. وتوقعت المصادر انضمام الوفد الأميركي الى الاجتماعات من دون مفاوضات مباشرة أميركية إيرانية.