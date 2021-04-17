أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

سجلت حركة ناشطة منذ الانتخابات داخل حزب الوطنيين الاحرار بحيث يتم الاعلان كل يوم عن خطوة جديدة ما يؤكد انها قرارات سابقة للانتخابات ومعدة سلفا.

وقع فريق عمل رئيس الجمهورية بخطأ الاشتراطات المسبقة للقاء اهالي شهداء انفجار المرفأ علما ان التغطية الاعلامية للقاء مقتصرة على الاعلام الرسمي في القصر بحيث ان حوارات اللقاء رهينة

فيما كانت مواقع الكترونية تدافع عن حاكم مصرف لبنان كثرت في الايام الاخيرة الصفحات التي تشن هجوما كبيرا عليه وتلقى انتشارا واسعا في صفوف التيار الوطني الحر.

الجمهورية

مرجع رئاسي أبدى ارتياحه بعد لقائه مع مسؤول غربي ووصف لقاءه به بأنه مختلف عن اللقاءات السابقة.

قال عضو في خلية كانت تعقد إجتماعات أسبوعية مع مسؤول كبير: أشكر الله أنني قد أبعدت من أول الطريق، ولم أكن شريكاً في “حفلة الجنون” التي طيّرت البلد.

قال مسؤول في حزب حليف للعهد: نعترف بأننا فشلنا في إقناع “حلفائنا” بالتخلي عن شروطهم المعطلة لتشكيل الحكومة ويبدو أنهم صاروا يعتبرون الجميع خصومهم.

اللواء

نُقل عن دبلوماسي “شرقي” أن اشتباكاً دولياً سيحصل في لبنان، بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

غلب على اجتماع الوسيط الأميركي هيل مع ثلاثة موفدين عونيين في عوكر، أنه استمع أكثر مما تكلم.

تُركز سفارات في لبنان على جمع معلومات عن القدرة الاستيعابية لحزب بارز في ما خص التحسب لتفلت أشد خطورة في الأسعار والدولار.

نداء الوطن

نقل احد النواب عن مرجعيته السياسية ان سوء ادارة ملف الدعم من قبل الجهات الادارية والوزارية المعنية ينعكس سلباً على حضورهم الشعبي أكثر من إلغاء الدعم.

بعد رفضه تخلية سبيل أحد كبار الموقوفين في ملف تفجير المرفأ نقل الوكيل القانوني للموقوف المذكور ان المحقق العدلي سيخلي سبيله فور تقديم طلب اخلاء سبيل جديد.

تقوم وزارة الاقتصاد بتنظيم مراسلات موجّهة لمستوردي السلع المدعومة لتسليم كميات من السلع المدعومة لصالح عدد من البلديات، ما يوحي بتسييس ملف الدعم.

الانباء

لم ينجح مسؤولٌ سياسي في تقديم سبب مُقنِع لرفضه خطوة زعيم سياسي صبّت في صالحه.

يرفض مسؤولو حزب سياسي الرد او التعليق على مواقف هائمة لبعض مسؤولي تيار يرأسه مسؤول مكلّف.