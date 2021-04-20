أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
- عجزت القوى الأمنية والقضائية حتى الساعة عن الامساك بالتطبيقات الالكترونية التي تحرك سوق الصرف يومياً في لبنان، علماً أن لبعض كبار الصرافين علاقة بها للاستمرار في التحكم بالأسواق.
- يعتقد بعض السياسيين المخضرمين أنّ إمكانية إجراء انتخابات فرعية واردة أجل الميثاقية، باعتبار أنّ المستقيلين والمتوفين هم من الأكثرية المسيحية.
- يتجه مرجع سياسي إلى إجراء تغييرات على صعيد الترشيحات للمواقع النيابية في منطقته، ويُنقل أنّ معظم الأسماء باتت شبه محسومة.
صحيفة البناء
خفايا
قالت مصادر حقوقيّة إن صيغة تكليف مدّعي عام التمييز للمدعي العام المالي في ملف التحقيق بالتحويلات المالية تثير علامات استفهام لجهة حصر التحقيق بالتزام شركة التحويلات بالإجراءات وليس لجهة جوهر القضية وهي مَن هم الذين حوّلوا أموالهم وكيف حصلوا على الموافقات الإجرائيّة من دون سواهم.
كواليس
قالت مصادر عراقيّة إنه رغم التوضيح الإيراني والنفي السعودي للقاء السعودي الإيراني في بغداد، فإن الدور العراقي في فتح قنوات التواصل بين الدولتين مستمر وإيجابية الفريقين مع المبادرة العراقية قائمة والرغبة عند الجميع هي عدم إجهاض الفرصة بالبحث عن سبق إعلامي.
صحيفة الجمهورية
- ظهر إشتباك داخلي الى العلن داخل تيار حاكم نتيجة التصريحات المتناقضة بين أركانه.
- نُقل عن شخصية مثيرة للجدل على صلة بأزمة مستجدة أنها كانت تتوقع موقفاً مغايراً من وزير معني بهذه الأزمة.
- قُطعت الإتصالات بين مسؤولين كبيرين بسبب كلام كبير يقوله أحدهما عن الآخر.
صحيفة اللواء
لا تتوقع جهات لبنانية معنية التوصّل إلى أي مسار عملي، بعد انتهاء مشاورات موسكو مع طرفي أزمة تأليف الحكومة..
ساد الترقب، طوال فترة ما قبل ظهر أمس، في سوق القطع، لمعرفة نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
تواجه إدارات مهمة في الدولة مشكلة فراغ في المواقع، بعد انتهاء مُـدّة التعيين، الأمر الذي من شأنه خلق مشكلة في عملية الاستمرار والتسيير الاداري .
صحيفة نداء الوطن
- ذكرت مصادر حقوقية أن إخلاءات السبيل التي وافق عليها القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت تهدف في جانب منها إلى تنفيس الإحتقان في هذا الملف والإنصراف إلى جوانب أخرى فيه غير التحقيقات التي جرت مع الموقوفين.
- إعتبر مرجع متابع لشؤون السلطة القضائية أن الانقسام القضائي الذي برز في الأيام الأخيرة هو ترجمة للانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى حول الموقف من الملفات التي تثيرها القاضية غادة عون والاجراءات التي تتخذ تجاه المصارف.
- استهجن رئيس حزب مدني أن يتم توزيع اللحوم المدعومة من خلال البيانات وشبّه دور الوزارات المعنية بملف الدعم بحانوت السجن المركزي في رومية.
صحيفة الأنباء
*موقف شخصي
تتسم تصريحات نائب مخضرم بحدة مردها الى موقف شخصي من طريقة تعامل رئيس تكتل نيابي.
*لقاح دون سواه
بلبلة في صفوف المنتسبين إلى قطاع حيوي بعد حصر اللقاح المخصص لهم بنوع دون سواه.