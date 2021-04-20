أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

‎- ‎عجزت القوى الأمنية والقضائية حتى الساعة عن الامساك بالتطبيقات الالكترونية التي تحرك سوق الصرف ‏يومياً في لبنان، علماً أن لبعض كبار الصرافين علاقة بها للاستمرار في التحكم بالأسواق‎. ‎

‎- ‎يعتقد بعض السياسيين المخضرمين أنّ إمكانية إجراء انتخابات فرعية واردة أجل الميثاقية، باعتبار أنّ ‏المستقيلين والمتوفين هم من الأكثرية المسيحية‎. ‎

‎- ‎يتجه مرجع سياسي إلى إجراء تغييرات على صعيد الترشيحات للمواقع النيابية في منطقته، ويُنقل أنّ معظم ‏الأسماء باتت شبه محسومة‎. ‎

صحيفة البناء‎ ‎

‎خفايا

قالت مصادر حقوقيّة إن صيغة تكليف مدّعي عام التمييز للمدعي العام المالي في ملف التحقيق بالتحويلات المالية ‏تثير علامات استفهام لجهة حصر التحقيق بالتزام شركة التحويلات بالإجراءات وليس لجهة جوهر القضية وهي ‏مَن هم الذين حوّلوا أموالهم وكيف حصلوا على الموافقات الإجرائيّة من دون سواهم‎.‎

كواليس‎

قالت مصادر عراقيّة إنه رغم التوضيح الإيراني والنفي السعودي للقاء السعودي الإيراني في بغداد، فإن الدور ‏العراقي في فتح قنوات التواصل بين الدولتين مستمر وإيجابية الفريقين مع المبادرة العراقية قائمة والرغبة عند ‏الجميع هي عدم إجهاض الفرصة بالبحث عن سبق إعلامي‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

‎- ‎ظهر إشتباك داخلي الى العلن داخل تيار حاكم نتيجة التصريحات المتناقضة بين أركانه‎.‎

‎- ‎نُقل عن شخصية مثيرة للجدل على صلة بأزمة مستجدة أنها كانت تتوقع موقفاً مغايراً من وزير معني بهذه ‏الأزمة‎. ‎

‎- ‎قُطعت الإتصالات بين مسؤولين كبيرين بسبب كلام كبير يقوله أحدهما عن الآخر‎. ‎

صحيفة اللواء‎

لا تتوقع جهات لبنانية معنية التوصّل إلى أي مسار عملي، بعد انتهاء مشاورات موسكو مع طرفي أزمة تأليف ‏الحكومة‎..‎

ساد الترقب، طوال فترة ما قبل ظهر أمس، في سوق القطع، لمعرفة نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى‎.‎

تواجه إدارات مهمة في الدولة مشكلة فراغ في المواقع، بعد انتهاء مُـدّة التعيين، الأمر الذي من شأنه خلق مشكلة في ‏عملية الاستمرار والتسيير الاداري . ‎ ‎

صحيفة نداء الوطن‎

‎- ‎ذكرت مصادر حقوقية أن إخلاءات السبيل التي وافق عليها القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت ‏تهدف في جانب منها إلى تنفيس الإحتقان في هذا الملف والإنصراف إلى جوانب أخرى فيه غير التحقيقات التي ‏جرت مع الموقوفين‎. ‎

‎- ‎إعتبر مرجع متابع لشؤون السلطة القضائية أن الانقسام القضائي الذي برز في الأيام الأخيرة هو ترجمة ‏للانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى حول الموقف من الملفات التي تثيرها القاضية غادة عون والاجراءات التي ‏تتخذ تجاه المصارف‎. ‎

‎- ‎استهجن رئيس حزب مدني أن يتم توزيع اللحوم المدعومة من خلال البيانات وشبّه دور الوزارات المعنية بملف ‏الدعم بحانوت السجن المركزي في رومية‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎موقف شخصي

تتسم تصريحات نائب مخضرم بحدة مردها الى موقف شخصي من طريقة تعامل رئيس تكتل نيابي‎.‎

‎*‎لقاح دون سواه

بلبلة في صفوف المنتسبين إلى قطاع حيوي بعد حصر اللقاح المخصص لهم بنوع دون سواه‎. ‎