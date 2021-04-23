أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

نقل مشاركون في العشاء الذي اقامه الرئيس نجيب ميقاتي لوكيل وزير الخارجيّة الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل في أثناء زيارته لبنان قوله رداً على سؤال أنّ المهم أن تكون الحكومة اللبنانيّة التي يفترض أن تؤلّف حكومة إصلاح وأن لا “فيتو” على أحد فيها عند إدارته.

يُنقل أن رئيس تيار سياسي بارز طلب بواسطة مستشاريه زيارة مرجعية روحية لاعادة ترميم العلاقة بعد حملات مناصريه عليها.

أحجم أحد النواب عن مرافقة وفد من تياره السياسي للقاء موفد دولي بارز زار لبنان أخيراً، وذلك عشية وصوله إلى بيروت.

بات اكيدا ان لجنة الحوار بين بكركي و”حزب الله” التي حاول الطرفان اعادة تسييرها غير قادرة على الاقلاع باقتناع لدى الطرفين بان الظروف غير مهياة لذلك.

بدأ عدد من الفنانين اللبنانيين بمقاطعة شاشات محلية بعدما عمدت مؤسسة ممولة الى دفع بدلات لهم على اطلالاتهم.

***************************

الجمهورية

لا تزال الاتهامات بين مسؤولين حيال ملف حساس هي نفسها مما يعرقل إنجاز هذا الملف.

قال مرجع قضائي بارز إن باستطاعة القاضي الذي عهدت اليه ملفات مالية بعد إعادة توزيعها في الترتيبات القضائية الاخيرة البت بها في غضون ثلاثة أشهر.

ألمحت شخصية مسيحية الى أن سياسة تيار بارز ستنقلنا من مرحلة إستعادة حقوق المسيحيين الى مرحلة التفتيش عن المسيحيين بـ”السراج والفتيلة”.

***************************

اللواء

يعتقد خبراء ان الصاروخ السوري في الأرض المحتلة، استدراج عروض دولي – إقليمي، في زمن تعويم الاتفاق حول الملف النووي الإيراني!

تربط جهات لبنانية بين الخطط الانتخابية لانتخابات 2022، إذا جرت، وما حدث في عوكر قبل 48 ساعة.

لم يصدر نفي من مكتب رئاسي حول خبر يتعلق بدور لواء بارز، في ما خصَّ توفير الحماية لمدعٍ عام يثير ضجة واسعة!

***************************

نداء الوطن

يؤكد مقربون من وزارة “اجتماعية” أن البيان شديد اللهجة الذي صدر من عاملين في الوزارة ضد الوزير واصفا اياه بقلة الكفاءة والانقياد لمنظومة تخريبية هدامة داخل وزارته يقف وراءه موظف كبير ذو انتماء حزبي معروف. علما أن الوزير والموظف ينتميان لطرفين حزبيين حليفين.

تبين ان ملف استيراد اللحوم المبردة المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد يخفي شبهات فساد خطيرة، حيث تضاعفت الكميات المستوردة خلال فترة اقفال المطاعم بسبب اجراءات كورونا مما يؤشر الى تهريب الكميات المستوردة.

تلقى رؤساء الغرف في مجلس شورى الدولة تعليمات برد كافة مراجعات ابطال القرارات الادارية التي تقدم من قبل جمعيات المجتمع المدني والجمعيات البيئية، لعدم الصفة والمصلحة في اتجاه لتحويل الاجتهاد الذي استقر على تكريس صفة ومصلحة الاشخاص المعنوية في المراجعات التي تتعلق بموضوعها او باهدافها.

***************************

الأنباء

لم يصدر أي موقف رسمي من حزب فاعل حيال تصريح مستغرب يتعلق بملف حيوي لشخصية محسوبة على الحزب.

حاول مسؤول رسمي إحاطة خطوة قام بها بالكثير من التضخيم لنتائجها التي في الواقع لم يتحقق منها شيء.

***************************

البناء

قال مصدر أمني إن تداعيات صاروخ ديمونا ستنعكس على مستقبل الغارات التي يشنّها جيش الاحتلال على سورية بعدما صارت طائراته مستهدفة في أجواء فلسطين المحتلة وبات العمق مهدداً بالصواريخ.

قالت مصادر حقوقية إن وجهة التعامل مع القاضية غادة عون ستختلف بعدما أصبحت بحوزتها داتا التحويلات وما تضم من أسماء ومبالغ وأسرار. وتوقعت المصادر مساراً طويلاً وبطيئاً لملفها القضائيّ.