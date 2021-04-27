أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

تساءلت مصادر أمنية عن سبب حصر المعلومات المتداولة والتقارير الإعلامية والرسمية بصدد شحنة المخدّرات ‏المهرّبة الى السعودية ضمن شحنة رمان بالجهات المشتركة من خارج السعودية. وقالت: هل كانت الشحنة هبة ‏للمرفأ أم أن هناك من سيتسلّم الشحنة في السعودية، ويتولى التوزيع وهو مموّل كل العملية وما هو سرّ تجاهله ‏والتكتّم عليه؟‎

ـ كواليس‎

أكدت مصادر يمنيّة متطابقة أن المعارك حول مدينة مأرب دخلت مرحلة حرجة وأن مواقع حيوية لوحدات ‏حكومة منصور هادي باتت بيد أنصار الله وأن الوضع داخل المدينة دخل مرحلة البحث بالتأقلم مع خسارة محققة ‏وأن النزوح كبير واتصالات قادة قبليين وعسكريين بالأنصار مكثفة لبحث البدائل بما فيها الاستسلام‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ مرجعيات روحية أبدت إنزعاجها من عودة التوتر بين فريقين مسيحيين وتخشى من تداعياته‎.

ـ حذرت مراجع ديبلوماسية من مخاطر ما يجري في المنطقة من لقاءات سرية قد تنعكس سلبا على الوضع ما لم ‏نتدارك أمورنا الداخلية‎.

ـ عبّر مرجع غير سياسي عن قلقه من مستقبل التطورات طالما أن من هم مكلّفون بما نطالب به عازفون عن القيام ‏بواجباتهم‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ انقطع الكلام فجأة عن تمويل خارجي للبطاقة التموينية، وعزا البعض الأمر لخلافات متجدّدة مع حاكم مصرف ‏لبنان‎.

ـ أحدث لقاء دبلوماسي أوروبي ضجة من التساؤلات حول أسباب عقده مؤتمر صحفي مع رئيس تيّار يواجه ‏عقوبات دولية‎.

ـ أقفل حزب بارز باب النقاش حول الملف البحري، واعتبر كلام مرجع نيابي حول الموضوع، بمنزلة موقف ثابت ‏له‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ تزداد الطلبات على عاملات لبنانيات للمساعدة المنزلية والاهتمام بكبار السن بعد مغادرة معظم العاملات ‏الاجنبيات لبنان‎.

ـ يعمد عدد من المواقع الى بيع السلع للبنانيين وقبض ثمنها من اقاربهم في الخارج وذلك بهدف جذب العملات ‏الاجنبية‎.

ـ يقول تجار المواشي ان احد كبار التجار بينهم يتلقى معاملة خاصة لناحية نيله اذونات خاصة من الوزارة المعنية‎.

ـ يقال إن تهريب المواشي جواً توقف تزامناً مع تداعيات تهريب “الكبتاغون” إلى السعودية، والإنكشاف الإعلامي ‏والسياسي لهذه المسألة‎.

ـ يعقد أحد التكتلات النيابية الوسطية اجتماعات افتراضية بمشاركة مرجعية سياسية بعيداً من الإعلام، ويتم التركيز ‏بشكل أساسي على الشأنين الإقتصادي والإجتماعي‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تحاول ادارة الجمارك تضليل التحقيق في عمليات تهريب المخدرات عبر المعابر البرية والجوية من خلال إثارة ‏مسألة عدم صحة شهادة المنشأ للشحنة وهي الشهادة التي يتم اعتمادها في إطار تنفيذ اتفاقية التيسير العربية لإلغاء ‏الرسوم الجمركية بين الدول العربية الأعضاء‎.

ـ صرح مصدر سياسي ان الاسماء التي طرحت لتمثيل “حزب الله” في الحكومة المقترحة من الرئيس المكلف ‏هي أسماء صورية لاستكمال التشكيلة فيما الاسماء الحقيقية لم تُسلّم الى الرئيس المكلف‎.

ـ لا تزال خطة تلقيح موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة خارج التطبيق بسبب تنازع الصلاحيات بين مجلس ‏الخدمة المدنية ووزارات الوصاية، في ظل استمرار تهريب اللقاحات من قبل بعض المستشارين في وزارة ‏الصحة‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎حملات تشويه

رجال دين كانوا عرضة لحملات تشويه مبرمجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقف جريئة أطلقوها‎.‎

‎*”‎لطشة‎”‎

مرجعية غير مدنية وجّهت “لطشة” واضحة لتيار سياسي وبطريقة ساخرة تعليقا على حملة تعرضت لها مؤخرا