أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
تساءلت مصادر أمنية عن سبب حصر المعلومات المتداولة والتقارير الإعلامية والرسمية بصدد شحنة المخدّرات المهرّبة الى السعودية ضمن شحنة رمان بالجهات المشتركة من خارج السعودية. وقالت: هل كانت الشحنة هبة للمرفأ أم أن هناك من سيتسلّم الشحنة في السعودية، ويتولى التوزيع وهو مموّل كل العملية وما هو سرّ تجاهله والتكتّم عليه؟
ـ كواليس
أكدت مصادر يمنيّة متطابقة أن المعارك حول مدينة مأرب دخلت مرحلة حرجة وأن مواقع حيوية لوحدات حكومة منصور هادي باتت بيد أنصار الله وأن الوضع داخل المدينة دخل مرحلة البحث بالتأقلم مع خسارة محققة وأن النزوح كبير واتصالات قادة قبليين وعسكريين بالأنصار مكثفة لبحث البدائل بما فيها الاستسلام.
صحيفة الجمهورية
ـ مرجعيات روحية أبدت إنزعاجها من عودة التوتر بين فريقين مسيحيين وتخشى من تداعياته.
ـ حذرت مراجع ديبلوماسية من مخاطر ما يجري في المنطقة من لقاءات سرية قد تنعكس سلبا على الوضع ما لم نتدارك أمورنا الداخلية.
ـ عبّر مرجع غير سياسي عن قلقه من مستقبل التطورات طالما أن من هم مكلّفون بما نطالب به عازفون عن القيام بواجباتهم.
صحيفة اللواء
ـ انقطع الكلام فجأة عن تمويل خارجي للبطاقة التموينية، وعزا البعض الأمر لخلافات متجدّدة مع حاكم مصرف لبنان.
ـ أحدث لقاء دبلوماسي أوروبي ضجة من التساؤلات حول أسباب عقده مؤتمر صحفي مع رئيس تيّار يواجه عقوبات دولية.
ـ أقفل حزب بارز باب النقاش حول الملف البحري، واعتبر كلام مرجع نيابي حول الموضوع، بمنزلة موقف ثابت له.
صحيفة النهار
ـ تزداد الطلبات على عاملات لبنانيات للمساعدة المنزلية والاهتمام بكبار السن بعد مغادرة معظم العاملات الاجنبيات لبنان.
ـ يعمد عدد من المواقع الى بيع السلع للبنانيين وقبض ثمنها من اقاربهم في الخارج وذلك بهدف جذب العملات الاجنبية.
ـ يقول تجار المواشي ان احد كبار التجار بينهم يتلقى معاملة خاصة لناحية نيله اذونات خاصة من الوزارة المعنية.
ـ يقال إن تهريب المواشي جواً توقف تزامناً مع تداعيات تهريب “الكبتاغون” إلى السعودية، والإنكشاف الإعلامي والسياسي لهذه المسألة.
ـ يعقد أحد التكتلات النيابية الوسطية اجتماعات افتراضية بمشاركة مرجعية سياسية بعيداً من الإعلام، ويتم التركيز بشكل أساسي على الشأنين الإقتصادي والإجتماعي.
صحيفة نداء الوطن
ـ تحاول ادارة الجمارك تضليل التحقيق في عمليات تهريب المخدرات عبر المعابر البرية والجوية من خلال إثارة مسألة عدم صحة شهادة المنشأ للشحنة وهي الشهادة التي يتم اعتمادها في إطار تنفيذ اتفاقية التيسير العربية لإلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية الأعضاء.
ـ صرح مصدر سياسي ان الاسماء التي طرحت لتمثيل “حزب الله” في الحكومة المقترحة من الرئيس المكلف هي أسماء صورية لاستكمال التشكيلة فيما الاسماء الحقيقية لم تُسلّم الى الرئيس المكلف.
ـ لا تزال خطة تلقيح موظفي القطاع العام والمؤسسات العامة خارج التطبيق بسبب تنازع الصلاحيات بين مجلس الخدمة المدنية ووزارات الوصاية، في ظل استمرار تهريب اللقاحات من قبل بعض المستشارين في وزارة الصحة.
صحيفة الأنباء
*حملات تشويه
رجال دين كانوا عرضة لحملات تشويه مبرمجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقف جريئة أطلقوها.
*”لطشة”
مرجعية غير مدنية وجّهت “لطشة” واضحة لتيار سياسي وبطريقة ساخرة تعليقا على حملة تعرضت لها مؤخرا